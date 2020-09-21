Что происходит в Беларуси в 44-й день революции? (Онлайн)
- 21.09.2020, 14:55
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Каждый день — и до победы.
Сегодня в Беларуси продолжаются акции солидарности, забастовки и студенческие протесты. Cайт Сharter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных событий 44-го дня белорусской революции.
15:21 Островок свободы в одном из микрорайонов Минска.
15:00 Около 50 человек пришли к суду, где рассматривается жалоба адвокатов Марии Колесниковой.
14:47 Сотрудники одной из компаний, офис которой находится за Минском, каждый день выходят на обочину трассы М4 с флагами.
14:46 Студенты Минского лингвистического университета возле вуза поют «Тры чарапахi».
14:45 Студенты Белорусского государственного экономического университета проводят марш солидарности.
14:44 На улице Тимирязева в Минске сегодня выстроилась цепь солидарности.
14:42 Так белорусы протестовали на Марше справедливости, который только в Минске собрал около 150 тысяч участников.