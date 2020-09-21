Милиционер в штатском выстрелил в затылок дальнобойщику Геннадию Шутову 11 августа 15 21.09.2020, 18:34

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фото: mediazona.by

Опубликована видеозапись убийства отца пятерых детей во время мирных протестов в Бресте.

После первой публикации о гибели байкера и дальнобойщика Геннадия Шутова во время протестов в Бресте 11 августа источник передал «Медиазоне» видеозапись с камеры на подъезде дома, под окнами которого милиционер выстрелил Шутову в затылок. И эта запись вызывает сомнения в официальной версии Следственного комитета, согласно которой байкер и его друг якобы с металлическими трубами в руках напали на милиционеров и попытались отобрать у них оружие.

Милиционер в штатском выстрелил в затылок байкеру Геннадию Шутову вечером 11 августа. Через неделю он скончался в госпитале. По официальной версии, Шутов и его друг напали на милиционеров и попытались отобрать у них оружие — МВД утверждает, что они были «с арматурой в руках», Следственный комитет говорит, что «во время нападения мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу». Защищаясь, один из сотрудников выстрелил Шутову в плечо, но «ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы».

«Медиазона» уже подробно рассказывала о Геннадии Шутове и том, что могло случиться с ним вечером 11 августа. После публикации журналисты получили новые свидетельства, а источник, пожелавший остаться анонимным, передал редакции запись с камеры видеонаблюдения на подъезде дома 334 на Московской улице в Бресте — именно во дворе этого дома выстрелили в Шутова.

Родные погибшего пытались получить это видео у старшего по дому и у Следственного комитета, но не смогли. По словам его дочери Анастасии Боранчук, один из жителей дома сказал ей, что около полуночи 11 августа следователи приходили за записью и забрали себе копию. Житель сказал, что запись с подъезда хранится только 10 суток, потом автоматически стирается.

— Эти записи у старшего по дому находятся. Мы пытались с этим старшим по дому связаться, а он же видит, кто идет в дом, у него камеры эти стоят. И он вообще нам не открывал, — говорит дочь. — И соседи нам показывали, что зайдите вот сюда, он дома будет. И мы пытались с ним пообщаться, но вообще никак все десять суток. Я думаю, если сейчас к нему подъехать, он и откроет, скажет, что у него ничего нет.

Она говорит, что пыталась получить копию и в Следственном комитете — и тоже безуспешно:

— Я им утверждала, что у них есть это видео, спрашивала, почему они его забрали и не отдавали нам. Объясняла, что я заинтересованное лицо, это мой отец. Они мне сказали, что по окончанию расследования смогу увидеть. Потом сказали: «И то неточно — есть тайна следствия, если посчитаем нужным, то увидите это видео».

Полученное «Медиазоной» видео с этой камеры на подъезде, как и другие свидетельства очевидцев, ставит под сомнение официальную версию о нападении на милиционеров с арматурой. Сейчас мы покажем, что происходило в тот вечер.

По записи понятно, что сквер под этим домом на Московской улице несколько раз зачищал ОМОН. Об одном из таких эпизодов рассказывала свидетельница, которая видела, как из белого микроавтобуса без номеров выбежали три омоновца в масках, черной форме и с оружием. В 21:57 на записи действительно появляется белый микроавтобус. Возможно, тот самый, о котором говорила свидетельница.

фото: mediazona.by

В 22:16 в кадре появляются Геннадий Шутов и его друг Александр Кордюков — он сейчас в СИЗО, судя по всему, по обвинению в нападении на силовиков. Они проходят вдоль бетонного парапета и останавливаются у крайней скамейки. Анастасия Боранчук говорит, что узнает отца по походке.

О том, что отец был вместе с Кордюковым, дочери говорила жена последнего (общаться с журналистами она отказалась). Сосед Кордюкова и Шутова по гаражам Олег рассказал, что в тот вечер байкеры собирались пойти посмотреть на акцию протеста возле Дворца культуры профсоюзов и предлагали ему присоединиться. Олег отказался, а акция не состоялась — на место сбора, по его словам, приехал ОМОН.

От Дворца культуры до дома на Московской улице 5-10 минут пешком.Видимо, этой несостоявшейся акцией и объясняется активность силовиков в этом районе. Освещавший протесты в Бресте редактор журнала Natatnik.by Максим Хлебец вспоминает, что разгонять собиравшихся на митинг у Дворца культуры людей начали примерно в половине девятого вечера. По словам Татьяны Мараховской, гражданской жены Шутова, около десяти вечера он звонил ей и говорил, что собирается заказывать такси и ехать домой.

Дойдя до скамейки, Шутов и Кордюков находятся возле нее около 15 минут. От камеры их скрывает дерево, но они периодически выходят из-за него и возвращаются обратно.

В 22:32 в кадре появляются трое молодых людей — сейчас мы уже знаем, что это тихари в гражданской одежде. Они поднимаются по лестнице и останавливаются в нескольких метрах от этой крайней скамейки. Скоро один из этой троицы застрелит Шутова.

фото: mediazona.by

Тихари стоят недалеко от скамейки около минуты, ждут, пока мимо них пройдут люди. Неожиданно двое из них подходят к Шутову и Кордюкову. Неясно, что их привлекло, но это противоречит версии о том, что байкеры напали первыми — ни арматуры, ни металлических труб в их руках тоже не видно.

Но какой-то конфликт, судя по всему, произошел — на записи видно, как один из тихарей запрыгивает на скамейку и сразу спрыгивает обратно. На скамейке появляется еще один человек. Сложно сказать, кто это — один из трех тихарей, один из двух байкеров или кто-то еще — и как именно он оказался на ней.

Мужчина с женщиной, которые шли от подъезда в сторону скамейки, в этот момент разворачиваются и идут в обратную сторону. Возможно, их напугал начавшийся конфликт.

Буквально через десять секунд несколько молодых людей отходят от лавки. Сначала двое, кажется, это прохожие, они спускаются вниз по лестнице. И затем еще трое — кажется, это двое тихарей и чуть поодаль от них Александр Кордюков — они тоже начинают идти в сторону лестницы, но буквально через метр-полтора все резко разворачиваются обратно. Шутова в этот момент за деревьями не видно.

Вероятнее всего, что в Шутова выстрелили уже через несколько секунд, в 22:33.

На записи видно, как возвращавшаяся к подъезду пара внезапно обернулась в сторону скамейки. Через пару секунд начинает убегать прохожий в белом, который неспешно подходил к скамейкам с противоположной стороны.

Через мгновение в том же направлении из-за деревьев выбегает Александр Кордюков, за ним бежит один из тихарей, спотыкается, но поднимается и продолжает погоню.

— Саша рассказывал, что все так быстро было, что он и не помнит, что произошло. Говорил, что двое милиционеров выскочили из-за угла, и он сразу же развернулся и побежал змейкой — по нему стреляли, вот, — вспоминает Олег, общавшийся с Кордюковым на следующий день. — Только успел один раз обернуться и подумать, как так Гену [Шутова] быстро заломали. То есть, наверное, он уже лежал раненый.

Момент погони попал и на видео очевидца, которое первоначально опубликовал телеграм-канал «Брест: слухи и факты». На записи видны Кордюков и бегущий за ним человек в штатском.

— Лежать! — кричит силовик.

Слышен выстрел.

— Лежать! Морда в пол, урод! — тот же голос.

За кадром слышны голоса снимающих видео.

— Чмошник. Это не мент, — говорит мужчина.

— Это не мент, — повторяет женщина.

— Это сука.

Слышен второй выстрел.

— Женя, стой! — кричит голос с улицы.

На записи слышны два выстрела, но очевидцы вспоминали, что стреляли трижды. Скорее всего, видео начали снимать сразу после первого выстрела, который прозвучал как раз перед погоней — в тот момент, когда несколько человек сначала пошли от скамейки в сторону лестницы, а потом резко развернулись.

Второй из участвовавших в конфликте у лавки тихарей почти сразу — в 22:34 — тоже появляется в кадре. Он отходит от скамейки, начинает идти в сторону подъезда, доходит до припаркованной машины, но, возможно, увидев камеру, резко разворачивается и уходит из кадра.

фото: mediazona.by

Через полминуты двое мужчин подходят к скамейке — возможно, это те же самые тихари. К ним подходят еще двое. Они ходят под деревьями в том месте, где лежит раненый Шутов, и что-то ищут, возможно, гильзу.

Машина скорой помощи заезжает во двор в 22:42. Перед этим на улице ее встречает тихарь в черной кепке, черной майке и джинсах. Этот момент попал еще на одно из видео очевидцев. Живущая в этом доме Алиса предполагает, что именно он стрелял в Шутова.

— Народ начал подтягиваться, начали его материть, что «Бородатый, мы тебя запомнили», «Ты со мной в троллейбусе ехал. Я тебя узнал» и так далее, — вспоминала она. — И они его фоткали. И он тогда начал прикрывать лицо майкой. Когда приехала скорая, он достал пистолет и начал с угрозами направлять на людей, которые подходили. Далее они все вместе погрузили мужчину в скорую и скрылись с места происшествия.

Этот момент, когда четверо тихарей быстро уходят, как только раненого забрали врачи, тоже попал на камеру видеонаблюдения.

фото: mediazona.by

Через 13 минут у двора появляется ОМОН — силовиков привез зеленый гражданский автобус. За следующие 20 минут они попадают в кадр несколько раз. На еще одной записи видно, как омоновцы избивают людей на Московской улице и во дворах.

Татьяна Мароховская, жена Шутова, говорит, что пыталась позвонить ему в 22:36, но телефон уже был недоступен. На видео очевидцев, на котором приезжает скорая, можно увидеть и тело Геннадия Шутова, он лежит в луже крови прямо возле скамейки, где они сидели с Кордюковым до появления тихарей. Шутову выстрелили в затылок — это записано в эпикризе Брестской областной больницы, куда его и отвезла скорая.

Следственный комитет при этом настаивает, что милиционер целился в плечо, но из-за «активного сопротивления» нечаянно ранил мужчину «в область головы». Из-за качества записи сложно судить, что именно случилось у скамейки в эти несколько секунд, но происходящее не укладывается в версию СК о нападении с арматурой, попытке отобрать оружие и последующем активном сопротивлении — тихари сами подходят к байкерам у скамейки, начинаются эти странные прыжки на скамейку и с нее, они чуть отходят к лестнице, резко разворачиваются, делают пару шагов обратно и тут, видимо, звучит выстрел. Все это занимает меньше минуты.

Александр Кордюков в тот вечер смог убежать от сотрудников. На следующий день он рассказал Олегу, своему соседу по гаражам, что спрятался под одним из балконов, снял с себя белую майку, как ему посоветовал какой-то очевидец, и так скрылся.

Кордюкова арестовали через три дня, 14 августа, он сейчас в СИЗО — судя по всему, по обвинению в нападении на милиционера.

— В первый день, 12 августа, он не чувствовал никакой опасности, — говорит Олег. — Он не думал, что с Геной что-то произошло. Ну, в СИЗО там где-то сидит, думал, или в ИВС, куда там возили [задержанных в те дни]. Ждали, что вот-вот нарисуется. Это потом, на третий день, уже начал тухнуть, очень сильно переживать. Он понял, Гена в больнице был… Я ему сказал: Саня, это все, больница это все. Ранение в голову, ничего хорошего там не будет.

Геннадий Шутов скончался в военном госпитале в Минске утром 19 августа. У него осталось пятеро детей.

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