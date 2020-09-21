В Гомеле почтили память Александра Вихора 2 21.09.2020, 21:37

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фото: svaboda.org

Сегодня 40 дней, как его не стало.

В Гомеле на сороковой день после смерти 25-летнего Александра Вихора шесть девушек, в окружении милиции, возложили цветы. Вихор умер 11 сентября после задержания на акции протеста.

Акцию почтения планировалось провести на месте задержания парня - возле автобусной остановки «Площадь Ленина». Однако задолго до предполагаемого времени возложения цветов там дежурила милиция, рядом стояла спецтехника. Как только девушки попытались возложить цветы, их окружили сотрудники милиции в форме и масках, запретили здесь возлагать цветы и отправили для этого к памятнику с Вечным огнем, который находится поблизости.

фото: svaboda.org

Однако когда девушки начали зажигать свечи и возлагать цветы, к Вечному огню подъехала милицейская машина. Сотрудники местного отделения милиции начали переписывать имена девушек и запретили им класть плакат с надписью: «Он не умер, его убили». Девушки оставили белый плакат под листами красной бумаги, на которых стояли лампадки.

фото: svaboda.org

Участники акции памяти уехали, но на остановке «Площадь Ленина» по-прежнему дежурят милиционеры.

Уголовное дело по факту смерти Александра Вихора еще не возбуждено, результатов судебно-медицинской экспертизы нет. 25-летний парень ехал на встречу со своей девушкой вечером 9 августа, сделал пересадку в центре города и попал под «хапун» ОМОНа.

Только 12 августа в Железнодорожном РОВД мать узнала, что ее сын находится в морге. Обстоятельства смерти Александра доподлинно так и неизвестны.

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