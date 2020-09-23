Белорусы провели свои инаугурации 23.09.2020, 14:52

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Каждый может стать президентом.

В социальных сетках распространился флеш-моб, в котором белорусы проводят свои инаугурации. Ведь по аналогии с Лукашенко, каждый сейчас может быть президентом.

Фото и видео с телеграм-каналом «Страна для жизни» и «Чай з малинавым варэннем».

Напомним, что сегодня Лукашенко провел тайную «инаугурацию». После этого по всей Беларуси начали выходить стихийные акции протеста. Основное мероприятие пройдет сегодня в 18.00 на центральных улицах всех городов страны.

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