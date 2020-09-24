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Искусственный интеллект срывает маски с белорусских карателей

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  • 24.09.2020, 14:58
  • 28,679
Искусственный интеллект срывает маски с белорусских карателей

Никто не останется безнаказанным.

Белорусский художник и разработчик игр Андрей Максимов опубликовал видео, как нейросеть устанавливает силовиков на фотографиях и «срывает с них маски». Видео было опубликовано в Youtube.

«Все ваши лица будут возвращены на фото и видео ваших противозаконных действий, сколько бы носков вы ни наматывали себе на голову», — заявил автор видео.

«У вас есть последняя возможность уйти», — говорит Максимов на видео.

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