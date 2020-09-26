закрыть
26 сентября 2020, суббота, 20:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вера Лапко о желании жить в Беларуси: Разве я многого желаю?

2
  • 26.09.2020, 20:15
Вера Лапко о желании жить в Беларуси: Разве я многого желаю?

Белорусская теннисистка — о ситуации в нашей стране.

Об этом известная теннисистка Вера Лапко написала в своем Instagram рассказала, что хочет жить в Беларуси.

- Уже не первый раз размышляю о том, в каких местах мне бы хотелось обосноваться и жить. Так как я часто путешествую, я имею возможность увидеть много разных городов и стран. Какие-то места нравятся, а где-то категорически не хотелось бы жить. Америка — вообще не для меня… Люди, менталитет, еда (что очень важно!), климат — не мои. Азия — другой мир, Австралия — далеко. Вот Европа — другое дело, там и климат, и люди, и еда, и менталитет более-менее мне близки. Но все равно что-то не то…

Беларусь переживает (да и переживала) тяжелые времена. Но она навсегда останется моим домом, маёй Радзiмай, моим местом силы, как говорят. В ней все свое: и природа, и люди, и воспоминания из детства, и любимые кафешки в Минске, и красивые старинные улочки в Гродно, и красивейшие парки по всей стране. Туда мне всегда хочется возвращаться, несмотря ни на что. Здесь живут мои родные, мама, брат, друзья, люди, которых я знаю годами. Там я знаю почти каждую улицу, почти каждый уголок.

И жить я хочу тоже у себя на Родине — в Беларуси. Не хочу думать о том, где мне подыскать место жительства побезопаснее, покомфортнее. Я хочу, чтобы комфортно и безопасно мне было в моем родном доме, в Минске. Я не хочу бояться за себя, за моих любимых. Я хочу, чтобы моя страна могла гарантировать мне защиту, если я в ней буду нуждаться, а не наоборот. Разве я многого желаю?.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская
Уроки белорусского восстания
Уроки белорусского восстания Геннадий Гудков