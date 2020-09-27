Эммануэль Макрон: Лукашенко должен уйти

Эммануэль Макрон: Лукашенко должен уйти39
- 27.09.2020, 8:03
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Президент Франции поддержал протестующих белорусов.
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Journal du Dimanche высказался за добровольный уход Лукашенко.
«Это кризис власти, авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и пытается удержаться при помощи силы. Очевидно, что Лукашенко должен уйти», — сказал Макрон.
По словам Эммануэля Макрона, его восхищает мужество участвующих в протестах белорусов. «Они знают о том, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране», - сказал Макрон.
Особого уважения при этом, по словам французского президента, заслуживают участвующие в протестах женщины.