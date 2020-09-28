закрыть
28 сентября 2020, понедельник, 18:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Свидетель смерти Александра Тарайковского подробно рассказал, как убили Героя

6
  • 28.09.2020, 16:20
  • 13,687
Свидетель смерти Александра Тарайковского подробно рассказал, как убили Героя
фото: ap

Вячеслав Смольский 10 августа находился рядом с Тарайковским.

Вячеслав Смольский, архитектор-дизайнер, был вынужден уехать в Украину после того, как обратился в штаб Виктора Бабарика с предложением дать показания в качестве свидетеля против силовиков по делу об убийстве Героя Беларуси Александра Тарайковского, передает «Радыё Свабода».

Вячеслав сам оказался в опасности, когда при обыске в штабе Виктора Бабарика были изъяты компьютеры, в которых, скорее всего, была его переписка с юристами штаба. А вскоре после этого кто-то взломал замок в его квартире, рассказал Смольский уже находясь в Киеве:

«Я не знаю, кто это был - обычные воры или преступники в погонах. На тот момент с уже прятался».

Вячеслав Смольский (courtesy photo)

Он переехал в Украину 17 сентября, когда украинские власти закрыли границы из-за эпидемии коронавируса. Он говорит, что при пересечении белорусской границы пограничники полчаса изучали его паспорт, но все же разрешили ему уехать.

«Это был дополнительный страх и стресс», - признает он.

У Смольского остались в Минске невеста и больные родители. Отец перенес четыре инсульта, а мать перенесла онкологическую операцию.

Как погиб Тарайковский. Свидетельствует Вячеслав Смольский

Сегодня в Белорусском информационном центре в Киеве Вячеслав Смольский рассказал, как застрелили Александра Тарайковского:

«9 августа в районе Кальварийской силы специального реагирования: ОМОН, «Алмаз» и другие — стреляли в людей травматическими пулями, а в районе стелы были взрывы светошумовых гранат. Но, несмотря на это, люди вышли, и 10 августа.

Наша колонна двигалась со стороны метро «Пушкинская». В районе моста на Кальварийской мы узнали, что на другой стороне нас ждет «Алмаз». Тактической ошибкой было бы идти на мост, мы развернулись и снова пошли на «Пушкинскую». Там нас собралось около трех тысяч человек. Люди стояли на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притицкого, с флагами, скандировали. Водители автобусов и автомобилей устроили пробку, чтобы силовики не смогли проехать. Однако «Алмаз» и, как потом писали СМИ, спецназначенцы КГБ пришли к нам по тротуару, со стороны Кальварийской улицы.

В какой-то момент я увидел, что рядом со мной осталось 20 человек - люди разбежались, началась паника, водители начали уезжать. А после лозунга «Милиция с народом» силовики начали применять светошумовые гранаты.

В какой-то момент я начал снимать видео. Не понимаю почему, но это стало очень важным. Передо мной был Тарайковский, который шел в шортах, майке, с пустыми руками - и это хорошо видно на видео. Это подтверждает, что версия МВД, будто он «взорвался на самодельном взрывном устройстве», которое он нес в сторону силовиков, - наглая ложь и попыткой скрыть преступление против человечности.

Силовики были в полной безопасности - в бронежилетах, в форме, с оружием. Против них стояли люди, большинство из которых были в шортах и майках; люди, которые пытались защитить свой голос.

Несмотря на это, силовики исполняли приказ. Их целью было стрелять на поражение и подавить протест любыми способами. Александр, двигавшийся в сторону силовикам, поднял руки, и в этот момент мимо него пролетела светошумовая граната, которая летела ему в живот, но не зацепила его. А когда он прошел еще два метра вперед, в него выстрелили, после чего он начал наклоняться и падать, и, как видно из другого видео, в него был еще один выстрел, с другой стороны.

В этот же момент парень, стоявший передо мной, поднял руки вверх, потому что в него попала светошумовая граната, которая своим взрывом оторвала ему ступлю. Люди отвели его на остановку, посадили в «скорую», но теперь его судьба неизвестна - он не попадал ни в какие сводки правозащитников или в СМИ.

Второго парня мои друзья посадили в личную машину. О нем потом были новости про то, что ему ампутировали ногу из-за светошумовой гранаты.

Водитель автобуса получил ранение в спину, и, как позже рассказывали медики, были видны его внутренние органы.

В ту ночь я забрал с улицы домой около 10 человек. Мы следили за новостями через прокси vpn, потому что интернет в Беларуси был заблокирован.

В Беларуси нет свободы слова. В Беларуси уже, если честно, нет ничего, кроме народа, сильного народа, который уже не запугать, который перестал бояться. Беларусь еще никогда не была такой сплоченной, люди выходят на улицы и пытаются отстоять свой голос. Хотят создать честное государство: без продажный судей, прокуроров, без той жестокости, которая совершается по отношению к ним. И я верю, что мы сможем это сделать», - сказал Вячеслав Смольский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать
Экономические санкции заставят Лукашенко капитулировать Наталья Радина
Подкустовные выползни
Подкустовные выползни Ирина Халип
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Представители микрорайонов белорусских городов призвали начать Генеральное наступление на узурпатора
Двигаться вперед, несмотря ни на что
Двигаться вперед, несмотря ни на что Александра Романовская