Свидетель смерти Александра Тарайковского подробно рассказал, как убили Героя 6 28.09.2020, 16:20

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фото: ap

Вячеслав Смольский 10 августа находился рядом с Тарайковским.

Вячеслав Смольский, архитектор-дизайнер, был вынужден уехать в Украину после того, как обратился в штаб Виктора Бабарика с предложением дать показания в качестве свидетеля против силовиков по делу об убийстве Героя Беларуси Александра Тарайковского, передает «Радыё Свабода».

Вячеслав сам оказался в опасности, когда при обыске в штабе Виктора Бабарика были изъяты компьютеры, в которых, скорее всего, была его переписка с юристами штаба. А вскоре после этого кто-то взломал замок в его квартире, рассказал Смольский уже находясь в Киеве:

«Я не знаю, кто это был - обычные воры или преступники в погонах. На тот момент с уже прятался».

Вячеслав Смольский (courtesy photo)

Он переехал в Украину 17 сентября, когда украинские власти закрыли границы из-за эпидемии коронавируса. Он говорит, что при пересечении белорусской границы пограничники полчаса изучали его паспорт, но все же разрешили ему уехать.

«Это был дополнительный страх и стресс», - признает он.

У Смольского остались в Минске невеста и больные родители. Отец перенес четыре инсульта, а мать перенесла онкологическую операцию.

Как погиб Тарайковский. Свидетельствует Вячеслав Смольский

Сегодня в Белорусском информационном центре в Киеве Вячеслав Смольский рассказал, как застрелили Александра Тарайковского:

«9 августа в районе Кальварийской силы специального реагирования: ОМОН, «Алмаз» и другие — стреляли в людей травматическими пулями, а в районе стелы были взрывы светошумовых гранат. Но, несмотря на это, люди вышли, и 10 августа.

Наша колонна двигалась со стороны метро «Пушкинская». В районе моста на Кальварийской мы узнали, что на другой стороне нас ждет «Алмаз». Тактической ошибкой было бы идти на мост, мы развернулись и снова пошли на «Пушкинскую». Там нас собралось около трех тысяч человек. Люди стояли на пересечении проспекта Пушкина и улицы Притицкого, с флагами, скандировали. Водители автобусов и автомобилей устроили пробку, чтобы силовики не смогли проехать. Однако «Алмаз» и, как потом писали СМИ, спецназначенцы КГБ пришли к нам по тротуару, со стороны Кальварийской улицы.

В какой-то момент я увидел, что рядом со мной осталось 20 человек - люди разбежались, началась паника, водители начали уезжать. А после лозунга «Милиция с народом» силовики начали применять светошумовые гранаты.

В какой-то момент я начал снимать видео. Не понимаю почему, но это стало очень важным. Передо мной был Тарайковский, который шел в шортах, майке, с пустыми руками - и это хорошо видно на видео. Это подтверждает, что версия МВД, будто он «взорвался на самодельном взрывном устройстве», которое он нес в сторону силовиков, - наглая ложь и попыткой скрыть преступление против человечности.

Силовики были в полной безопасности - в бронежилетах, в форме, с оружием. Против них стояли люди, большинство из которых были в шортах и майках; люди, которые пытались защитить свой голос.

Несмотря на это, силовики исполняли приказ. Их целью было стрелять на поражение и подавить протест любыми способами. Александр, двигавшийся в сторону силовикам, поднял руки, и в этот момент мимо него пролетела светошумовая граната, которая летела ему в живот, но не зацепила его. А когда он прошел еще два метра вперед, в него выстрелили, после чего он начал наклоняться и падать, и, как видно из другого видео, в него был еще один выстрел, с другой стороны.

В этот же момент парень, стоявший передо мной, поднял руки вверх, потому что в него попала светошумовая граната, которая своим взрывом оторвала ему ступлю. Люди отвели его на остановку, посадили в «скорую», но теперь его судьба неизвестна - он не попадал ни в какие сводки правозащитников или в СМИ.

Второго парня мои друзья посадили в личную машину. О нем потом были новости про то, что ему ампутировали ногу из-за светошумовой гранаты.

Водитель автобуса получил ранение в спину, и, как позже рассказывали медики, были видны его внутренние органы.

В ту ночь я забрал с улицы домой около 10 человек. Мы следили за новостями через прокси vpn, потому что интернет в Беларуси был заблокирован.

В Беларуси нет свободы слова. В Беларуси уже, если честно, нет ничего, кроме народа, сильного народа, который уже не запугать, который перестал бояться. Беларусь еще никогда не была такой сплоченной, люди выходят на улицы и пытаются отстоять свой голос. Хотят создать честное государство: без продажный судей, прокуроров, без той жестокости, которая совершается по отношению к ним. И я верю, что мы сможем это сделать», - сказал Вячеслав Смольский.

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