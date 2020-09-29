На «Гродно Азот» — новая волна протестов 5 29.09.2020, 15:04

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Фото: tut.by

Могут остановиться как минимум два цеха.

Около 70 работников «Гродно Азот» написали заявления на увольнение, но пока не отдают их руководству. Так азотовцы отреагировали на арест своего коллеги и суды, которые начнутся вскоре. Если их действительно уволят, то остановятся по меньшей мере два цеха, сообщает «Радыё Свабода».

Что стало толчком для протеста?

Во время протестной акции в день «инаугурации» Лукашенко 23 сентября схватили несколько работников «Гродно Азот». Одного из них, Игоря Рубцевича, арестовали на 5 суток, так как его задержали повторно. Это был первый случай ареста за участие в протестах на химическом гиганте. Рубцевич вышел на свободу 28 сентября.

«Семнадцать коллег встречали его, как героя», - говорит лидер стачкома «Гродно Азот» Юрий Равовой, который сейчас находится в Варшаве.

Перед этим 25 августа задержали колонну азотовцев, которые шли с работы в центр города. Их было около 30 человек, которых продержали в участке несколько часов. Поддержать их под изолятор пришли около полутысячи гродненцев, приехало и руководство «Азота». Всех выпустили в тот же вечер, но составили на них протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Суды над ними ожидаются 30 сентября.

Заявления на увольнение, отказ от работы, итальянская забастовка

В ответ на это работники «Гродно Азот» начали писать заявления на увольнение, но пока не отдают их руководству. Это прежде всего технологический персонал цеха «Аммиак-3», который работает по сменам. В этом цеху работает около 80 человек.

Перед этим одна из смен вообще отказывалась заступать на работу в знак протеста. К ним приезжали генеральный директор Игорь Бобырь и главный инженер Виктор Михневич. В конце концов они договорились работать дальше.

Цех «Аммиак-4» сейчас на плановом ремонте, хотя ремонт тот должен был начаться еще летом. Некоторые азотовцы полагают, что руководство затягивало начало ремонта, так как боялось, что после работники откажутся его снова запускать. Сейчас работы в «Аммиаке-4» идут достаточно медленно. Это напоминает итальянскую забастовку. Работники отрабатывают свое время, не выходят работать в выходные, не остаются на «сверхурочные», как раньше. Это законно.

«Люди показывают руководству, что они не будут для него зарабатывать деньги», — говорит председатель Независимого профсоюза «Гродно Азот» Андрей Ханевич.

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