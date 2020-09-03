Михаил Ефремов в суде признал вину в смертельном ДТП 3.09.2020, 11:16

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Михаил Ефремов

ФОТО: Scanpix/EPA

Авария с участием российского актера произошла 8 июня.

Актер Михаил Ефремов на заседании Пресненского суда Москвы заявил, что признаёт вину в ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров.

"Хочу сделать заявление, ваша честь. Я не спал несколько ночей, я решил, что признаю свою вину", - заявил Ефремов перед прениями сторон, не уточнив деталей. После этого ему не дали возможности говорить, передает "Радио Свобода".

В свою очередь прокурор в ходе прений сторон заявил, что вина Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана.

Сегодня в Пресненском суде Москвы гособвинение попросит суд о наказании для обвиняемого.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Погиб водитель фургона Сергей Захаров, в который въехала машина актёра. В момент случившегося Ефремов, по данным следствия, находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет колонии.

Сам артист ранее вину не признавал, утверждая, что ничего не помнит, и высказывал сомнения, что за рулём был он. В суде Ефремов заявил, что признает вину, если её ему докажут. При этом через несколько дней после ДТП он записал видеообращение к семье погибшего, в котором извинился перед ней и всеми, кто ему верил. Ефремов также заявлял, что "непростительно по пьянке садиться за руль", что он не понимает, как жить дальше, и что не собирается "отмазываться" от наказания, используя свои знакомства.

31 августа в ходе допроса в суде комментируя видео, на котором актёр говорит, что он виноват, Ефремов заявил, что при монтаже из видео вырезали частицу "не". "На самом деле я не виноват", - объяснил актёр суду, но при этом добавил, что его "показания не стоит брать всерьёз".

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