закрыть
3 сентября 2020, четверг, 16:35
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси начнутся задержки по зарплатам?

16
  • 3.09.2020, 12:35
  • 16,954
В Беларуси начнутся задержки по зарплатам?

Власти уже рассматривают такой вариант.

Как сообщает "Интерфакс", белорусские власти разрабатывают меры по защите прав работающих граждан.

Как следует из подготовленного Минтруда и соцзащиты проекта указа, "в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник имеет право, известив нанимателя в письменной форме за один день, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы".

Ранее сообщалось о том, что бюджет страны просел на 5,5 миллиардов белорусских рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции