В Беларуси начнутся задержки по зарплатам? 16 3.09.2020, 12:35

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Власти уже рассматривают такой вариант.

Как сообщает "Интерфакс", белорусские власти разрабатывают меры по защите прав работающих граждан.

Как следует из подготовленного Минтруда и соцзащиты проекта указа, "в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней работник имеет право, известив нанимателя в письменной форме за один день, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы".

Ранее сообщалось о том, что бюджет страны просел на 5,5 миллиардов белорусских рублей.

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