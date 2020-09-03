Лукашенко внесли в базу «Миротворец» 23 3.09.2020, 18:16

17,304

Диктатор обозначен как «помощник террористов и российских оккупантов».

Украинский центр «Миротворец», который начал работу сразу после аннексии Россией Крыма и ввода войск в украинский Донбасс, включил Александра Лукашенко в свою базу данных лиц, причастных к преступлениям против национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Лукашенко обозначен как «помощник террористов и российских оккупантов» за отказ экстрадировать задержанных в Беларуси участников частной военной кампании Вагнера и передал их России.

Заявление бывшего президента Европейского совета и бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Лукашенко предлагал весной 2014 года создать и возглавить украинско-белорусский союз для прекращения боевых действий на Донбассе, послужило основанием для обвинений в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».