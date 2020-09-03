закрыть
3 сентября 2020, четверг, 20:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко внесли в базу «Миротворец»

23
  • 3.09.2020, 18:16
  • 17,304
Лукашенко внесли в базу «Миротворец»

Диктатор обозначен как «помощник террористов и российских оккупантов».

Украинский центр «Миротворец», который начал работу сразу после аннексии Россией Крыма и ввода войск в украинский Донбасс, включил Александра Лукашенко в свою базу данных лиц, причастных к преступлениям против национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка.

Лукашенко обозначен как «помощник террористов и российских оккупантов» за отказ экстрадировать задержанных в Беларуси участников частной военной кампании Вагнера и передал их России.

Заявление бывшего президента Европейского совета и бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Лукашенко предлагал весной 2014 года создать и возглавить украинско-белорусский союз для прекращения боевых действий на Донбассе, послужило основанием для обвинений в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет!
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет! Дмитрий Бондаренко
Поднимаем флаг обратно
Поднимаем флаг обратно Ирина Халип
Вставай, Беларусь!
Вставай, Беларусь! Алексей Мельников
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции
Всебелорусская забастовка: помощь и инструкции