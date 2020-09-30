Бастуй, Беларусь!

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Белорусский рабочий класс на глазах у всех творит историю.

Обращение к белорусским рабочим опубликовал телеграм-канал «Беларусь бастует!»:

— Рабочие! На наших глазах вы творите историю. Вы больше не приложение к станкам, как вас воспринимало начальство и государство. Вы показали, что размах коллективного действия и солидарности могут вывести из себя Лукашенко и заставить его бояться. Рабочие имеют два важных преимущества перед обычными протестующими.

Обычные протестующие приходят на протест одни или с несколькими друзьями, они не знают друг друга, им сложно сформулировать запросы и договориться о совместных действиях. Им не к кому обращаться, кроме как к закрытым дверям административных зданий.

Рабочие – коллектив, который имеет возможность организовывать собрания, принимать решения, выдвигать требования. У вас есть прямой доступ к управленцам – прислужникам властей – которые, скорее всего, на прямой связи если не с самим Лукашенко, то c его ближайшим окружением. Поэтому обо всех ваших требованиях становится известно «там» за считанные минуты, даже когда от них якобы отмахиваются.

Обычным протестующим всегда страшно, они боятся провокаций и насилия, они не рассчитывают на поддержку окружающих, часто разбегаются, не добившись своего.

Рабочие хорошо знакомы, вы доверяете друг другу, работаете вместе многие годы. К вам практически нереально подослать провокатора, это не может быть незнакомый человек. Вас даже не пытается разгонять ОМОН, потому что они знают, что вы не побежите и не дадите никого в обиду.

Чтобы закрепить эти преимущества, необходимо создавать долговременные структуры, которые будут представлять интересы и доносить требования рабочих, особенно во время забастовки.

Прежде всего, это стачком: избранные вами (и обязательно подконтрольные вам) люди, которые смогут принимать оперативные решения и координировать действия. ВАЖНО! Стачком должен состоять из наиболее решительных и радикальных членов коллектива, которых нельзя будет подкупить или заболтать. Все его решения должны быть подконтрольны общему собранию рабочих, чтобы избежать любых договоренностей с начальством за вашей спиной.

Также необходимо связаться с независимыми СМИ, чтобы оперативно информировать о своих новостях и наладить взаимодействие с другими бастующими для планирования общих действий.

Есть у рабочих и уязвимость: вы рискуете не только своей свободой и здоровьем, но и рабочим местом, способностью обеспечивать себя и свою семью. Поэтому важно формировать кассы взаимопомощи. Многие структуры в Беларуси и Европе уже оказывают поддержку каждому, кто несет убытки или был уволен в связи с забастовкой.

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