40 тысяч человек подали обращение против Лукашенко в международный уголовный суд в Гааге 7 30.09.2020, 9:26

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Узурпатор и его режим виновны в преступлениях против человечества.

Белорусы отправили обращение в международный уголовный суд в Гааге.

Обращение подписали 37 362 человек из 102 стран мира, сообщили Charter97.org организаторы акции.

Оно было создано как ответ на захват власти в Беларуси Лукашенко путем фальсификации выборов 9 августа 2020 г., жестокого подавления мирных протестов, в том числе с применением оружия, и массовых репрессий против белорусов.

«Мы, белорусы, заявляем, что Лукашенко и его режим виновны в преступлениях против человечества, поскольку он лично санкционировал зверства, которые имели место на улицах Беларуси, в тюрьмах и следственных изоляторах после дня выборов. Мы хотим подчеркнуть важность возбуждения судебного дела против Лукашенко.

Мы призываем Международный Уголовный Суд и прокурора Фату Бенсуда возбудить уголовное дело в отношении бывшего президента Беларуси за преступления против человечества», - говорится в обращении.

Обращение было инициировано 1 сентября 2020 года Белорусским Канадским Альянсом и Инициативой Белорусов Торонто «Васильки».

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