«Я/Мы Суслова»: гомельские студенты записали видеообращение в поддержку своего преподавателя 2 30.09.2020, 11:51

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Наталья Суслова. Фото: facebook.com/mikola.bianko

Потрясающая солидарность.

В Гомеле 29 сентября за участие в мирной акции на 8 суток ареста осудили кандидата филологических наук, преподавателя ГГУ имени Ф. Скорины Наталью Суслову. Выпускники университета, учившиеся у Натальи Владимировны, записали видеообращение со словами поддержки, сообщают «Сильные новости».

«Человек, ради знакомства с которым стоило поступать на филфак ГГУ. Хватать и лишать свободы таких людей, как она, просто глупо. Она никогда не изменит своей позиции», — рассказал один из выпускников.

Выпускник филфака ГГУ, журналист Белсата Сергей Подсосонный рассказал, что Суслова — это дух свободы филологического факультета.

«Она не только преподает, а еще учит свободе выбора и свободе мысли. Поэтому, наверное, она является любимым преподавателем большинства студентов», — рассказала выпускница Анастасия.

Девушка отмечает, что Наталья Владимировна не может мириться с той несправедливостью, которая происходит.

«Это образец того, каким должен быть преподаватель. Если бы все преподаватели в нашей стране были такими, как она, пожалуй, мы имели бы невероятно высокий уровень образования», — рассказала выпускница Ирина.

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