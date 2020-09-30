Белорусские студенты массово проводят «сидячие забастовки» 2 30.09.2020, 12:58

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Новая форма студенческих протестов.

Как сообщает Telegram-канал «отчислено», студенты Белорусского государственного университета культуры и искусства, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного университета физической культуры, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного экономического, Белорусского национального технического и Белорусского государственно технлогического университетов и других столичных вузов, проводят «сидячие забастовки».

Отметим, что первыми такую акцию провели студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

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