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Белорусские студенты массово проводят «сидячие забастовки»

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  • 30.09.2020, 12:58
  • 3,788
Белорусские студенты массово проводят «сидячие забастовки»

Новая форма студенческих протестов.

Как сообщает Telegram-канал «отчислено», студенты Белорусского государственного университета культуры и искусства, Белорусского государственного университета, Белорусского государственного университета физической культуры, Минского государственного лингвистического университета, Белорусского государственного экономического, Белорусского национального технического и Белорусского государственно технлогического университетов и других столичных вузов, проводят «сидячие забастовки».

Отметим, что первыми такую акцию провели студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.

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