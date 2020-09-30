«Мы сидим за тех, кто сидит!»: как протестуют белорусские студенты 30.09.2020, 19:12

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Фото t.me/peaceful_bsuir

В белорусских вузах 30 сентября прошла акция солидарности с задержанными студентами.

30 сентября в белорусских вузах прошла акция солидарности с задержанными студентами. Молодые люди просто сидели — на ступеньках у входа, на лестницах внутри, на трибунах университетских стадионов. Сидели во время перерыва в занятиях. В некоторых вузах администрация выходила к студентам, в других — вызывала милицию, пишет naviny.media.

Почему протестовали студенты

Студенты провели сидячую акцию в знак солидарности со студентами, попавшими под репрессии со стороны государства за участие в протестных акциях — кто был задержан, кто получил штрафы, а потом еще платил за отработки в вузах.

По данным телеграм-канала «Студенческая инициативная группа», сейчас административный арест за участие в акциях протеста отбывают более десяти студентов. Большинству присудили от 10 до 13 суток.

Катализатором сегодняшней акции солидарности стала история четверокурсника БГУИР Дмитрия Мазуро. Он был задержан 27 сентября, а на следующий день суд Советского района выписал ему 23 суток — за якобы участие в несанкционированном массовом мероприятии и неповиновение требованиям милиции.

В альма-матер Дмитрия Мазуро поддержали более тысячи студентов

Утром 30 сентября в БГУИР была проведена эвакуация. Администрация вуза объяснила объяснив это плановыми учениями. Но акция солидарности все же состоялась — после 15 часов, к этому времени в других университетах она закончилась.

Фото t.me/peaceful_bsuir

В альма-матер Дмитрия Мазуро собралось около тысячи студентов, это была сегодня самая массовая студенческая акция. Молодые люди сидели на ступенях возле факультета компьютерных систем и сетей и скандировали «Выпускай», «Жыве Беларусь!», «Я/Мы — Дмитрий Мазуро», «Пока мы едины, мы непобедимы», сообщает телеграм-канал «Мирный БГУИР».

У студентов в руках были плакаты «Диму украли. Кто следующий», «Крадя студентов, вы крадете свое будущее», «Дима Мазуро — герой БГУИР» и бело-красно-белые флаги.

На студентов вызвали милицию, приехавшим сотрудникам студенты предложили угоститься пиццей, те отказались. Разошлись мирно.

В Гродно задержали троих студентов

Лозунги и плакаты были только в БГУИР. В других вузах студенты молча сидели, да еще и не везде им позволяли это сделать.

Например, в главном корпусе БГУ на входе со стороны внутреннего дворика с утра проводили ремонтные работы, поэтому студентам пришлось найти другое место для акции.

Фото t.me/studenty2020

Фото t.me/studenty2020

В БГЭУ перекрыли ступеньки у главного корпуса — растянули ленту, а после окончания акции студентов ограждение убрали. В пятом корпусе Гомельского государственного университета тоже натягивали ленту — так, чтобы студенты не могли сесть на ступеньки.

А в Гродненском университете вызвали милицию, чтобы студенты разошлись, троих студентов задержали, сообщил телеграм-канал «Отчислено».

За последнее время это второй случай вызова милиции в Гродненский университет. 28 сентября студенты ГрГУ собрались, чтобы вместе попеть. Акция не состоялась, но двоих участников задержали, сообщал Hrodna.life.

Naviny.by обратились в администрацию университета с вопросом, соответствуют ли действительности сведения, что в течение нескольких дней дважды студентов Гродненского университета на его территории задерживала милиция, которую вызывала администрация.

Начальник отдела информации и взаимодействия со СМИ ГрГУ Ольга Кишкель сказала Naviny.by, что администрация университета милицию не вызывала. На вопрос, кто это делает, она ответила, что не знает.

«Администрация Гродненского университета имени Янки Купалы не обладает официальной информацией от правоохранительных органов о задержании наших студентов ни 28 сентября, ни 30 сентября», — сказала Ольга Кишкель.

«Уважаемая администрация, вы бы хоть немного сообразительности проявили, вот в БГУИРе провели “плановую учебную эвакуацию”, а вы все по старинке, стыдно должно быть», — написал один из студентов ГрГУ в университетском чате.

«Они нас боятся»

Студент БНТУ, который попросил его не называть, рассказал Naviny.by, что к сидящим и стоящим во время акции солидарности возле главного корпуса студентам выходили первый проректор Георгий Вершина, проректор по учебной работе Юрий Николайчик и заместители деканов факультетов:

«Представители администрации обращались к студентам с просьбой разойтись. Угрожали — говорили, что раз мы проводим акцию, то вызовут ОМОН. Но не вызвали, акция закончилась».

Чуть позже студентов, которых опознали, вызвали к первому проректору на разговор.

Студент БНТУ говорит, что администрация продемонстрировала свой страх: «Они нас боятся, это было видно сегодня. Администрация видит в нас угрозу своему благополучию, наша гражданская позиция для них — это угроза потерять руководящий пост».

«Вообще-то мы на ступеньках просто читали учебник по гистологии!»

К студентам БГМУ, рассказал Naviny.by один из студентов лечфака, вышел ректор университета Сергей Рубникович — призывал разойтись и говорил студентам, что они «сделали свой выбор».

Телеграм-канал «Рупор БГМУ» сообщил, что «опознанные студенты вызваны будут в ректорат».

«Хочется хоть как-то поддержать задержанных ребят, которым, скорее всего, в нашем университете дадут платные отработки, да и показать, что бояться нечего. Вообще-то мы на ступеньках просто читали учебник по гистологии», — рассказал студент.

Многие студенты БГМУ позицию администрации воспринимают не иначе как репрессивную. 9 сентября сотрудниками правоохранительных органов за участие в несанкционированном мероприятии были задержаны семь студентов БГМУ. Когда они вернулись к учебе, им пришлось платить за отработки, деньги помогали собирать другие студенты. А 28 сентября студентов, которые были задержаны и уже понесли наказание соответственно решению суда, вызывали в ректорат на беседу. Студенческое сообщество расценило это как давление и попытку наказать студентов во второй раз.

К слову, в ректорат БГМУ ранее вызывали на беседу преподавателей, которые записали видео в поддержку студентов.

29 сентября студенты медуниверситета обнародовали «Декларацию от имени студенческого актива БГМУ». Среди прочего в документе говорится, что студенты университета с активной гражданской позицией ставят своей первостепенной задачей «обеспечение успешного и плодотворного обучения в пенатах их альма-матер с оглядкой на интересы и запросы студенчества».

«В условиях сложившегося кризиса гражданского общества и кризиса на микроуровне университета как его составляющей, мы настаиваем на скорейшем установлении диалога с администрацией БГМУ, основанном на доверии, обоюдном уважении и взаимопонимании», — говорится в декларации.

Студенты предложили антикризисные меры: соблюдение прав студентов, гарантированных им Конституцией, в том числе прав на свободу объединений и создания организаций, слова, собраний и убеждений.

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