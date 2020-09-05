Ричард Вайц: Кремль боится, что Навальный может повторить белорусский сценарий в Москве 5.09.2020, 8:12

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Алексей Навальный

Интересна реакция Ангелы Меркель.

Ричард Вайц считает, что за отравлением вероятнее всего стоит российское правительство.

Эксперт Гудзоновского института прокомментировал отравление российского оппозиционера.

««Новичок» – чрезвычайно опасный, чрезвычайно сложный химический агент, разработанный в советском военно-промышленном комплексе, и то, что его применение было доказано, исключает многих, кого можно было бы заподозрить в отравлении Навального. Как мы знаем, первоначально российское правительство и СМИ заявляли, что он нажил себе много врагов, так что это мог быть кто угодно. Это могло бы быть правдой, если бы против него использовали холодное или огнестрельное оружие. Поскольку «Новичок», как нам известно, находится в распоряжении российских военных и спецслужб, отравив им Навального они поставили свою подпись, мол, «это от нас»», – отмечает эксперт в интервью «Голосу Америки».

По его словам, существует очень небольшая вероятность того, что «Новичок» могли заполучить третьи лица, например, криминальные группировки. Ричард Вайц считает, что если это так, то это свидетельствует, что российское правительство не контролирует ситуацию.

«Это очень и очень плохо в любом случае: либо эта была целенаправленная атака на гражданское лицо с использованием химического оружия, либо российское правительство не в состоянии контролировать доступ к своему оружию, и его кто-то заполучил».

По мнению эксперта Гудзоновского института, отравление Алексея Навального – серьезный инцидент, который требует должного ответа со стороны Запада.

«Интересна реакция Ангелы Меркель. По моим сведениям, люди, которые с ней работают отмечают, что она никогда не была в таком гневе по отношению к России. Это может иметь серьезные последствия. Если ранее Россия пыталась повлиять на страны-члены ЕС в вопросе санкций, то сейчас их отмена маловероятна. Теперь под вопросом оказалось и будущее «Северного потока-2». Да, он завершен на 90%, но существует вероятность, что его строительство будет приостановлено. Правительство Германии понесет убытки, но это продемонстрирует России, что Запад серьезно настроен и позволит Берлину улучшить отношения с администрацией Белого дома. Дональд Трамп может объявить это своей победой», – отмечает Ричард Вайц.

Он считает, что вероятной причиной отравления Алексея Навального является его общественная деятельность и нынешние массовые события в Хабаровске и Беларуси.

«Он очень эффективен в привлечении молодых россиян на свои митинги. Он хорошо выглядит, успешно использует соцсети для критики Путина. События на Дальнем востоке, в Беларуси наталкивают на мысль, что ответственность несет Кремль, поскольку там боятся, что Навальный сможет сделать нечто подобное в Москве, – отмечает Ричард Вайц.