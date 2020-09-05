Ученые: Скоро наличие коронавируса можно будет определить за 15 минут 5.09.2020, 15:34

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Швейцарский фармацевтический гигант Roche выступил с заявлением.

Швейцарский фармацевтический гигант Roche объявил, что в конце сентября запустит тест, который обнаружит новый коронавирус в течение 15 минут, пишет сайт healthinfo.ua.

Представители компании сказали, что тест быстро идентифицирует коронавирус SARS-CoV-2, вызвавший глобальную пандемию, которая на сегодняшний день унесла жизни более 851000 человек во всем мире.

Сначала он будет доступен для стран, которые признают знак СЕ для продуктов, продаваемых в Европейском союзе, но им срочно потребуется одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

«На момент запуска будет доступно 40 миллионов быстрых тестов SARS-CoV-2 в месяц», - говорится в заявлении компании, который к концу года увеличится более чем вдвое.

Roche запускает и распространяет продукт в партнерстве с биотехнологической компанией SD Biosensor Inc.

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