Ученые выяснили причину образования тромбов при COVID-19 5.09.2020, 18:29

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Исследование специалистов из Швеции.

Ученые из Швеции провели исследование, благодаря которому им удалось выяснить причину повышения уровня свертываемости крови при заболевании коронавирусом, что ведет к образованию тромбов.

Результаты своей научной работы они опубликовали в специализированном издании Thrombosis and Haemostasis, пишет lenta.ua.

Медики давно утверждают, что одним из наиболее распространенных осложнений течения коронавирусной инфекции является появление внутри сосудов кровеносной системы сгустков крови. Но точный механизм этого побочного эффекта прежде установить не удавалось. Однако биологи из Швеции вместе со своими коллегами-медиками сумели выяснить, что в инфицированном коронавирусом организме происходит активация белок, который, в свою очередь, задействует часть иммунной системы, отвечающую как раз за свертываемость крови.

Примечателен и тот факт, что при COVID-19 традиционные медицинские препараты, способствующие разжижению крови, демонстрируют крайне низкую эффективность.

По словам специалистов, основной механизм формирования тромбоза при COVID-19 заключается в активации системы комплемента – комплекса белков плазмы, которые принимают непосредственное участие в формировании иммунного ответа. Данная система распознает и довольно быстро уничтожает вирусы и бактерии, а также вычленяет из кровотока поврежденные клетки.

Вот только при тяжелом течении коронавируса работа системы становится чрезмерно мощной, поэтому она начинает действовать на клетки всего организма, а основная роль при этом отводится белку лектину (MBL), способному связывать маннозу.

В результате ученые установили, что активация данной системы с помощью лектина приводит к резкому повышению свертываемости крови, тем самым, повышается риск развития тромбоза.