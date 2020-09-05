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«Минсктранс» возобновляет ежедневные рейсы до Вильнюса

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  • 5.09.2020, 21:30
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«Минсктранс» возобновляет ежедневные рейсы до Вильнюса

Ежедневное выполнение рейсов возобновятся с 10 сентября.

Государственное предприятие «Минсктранс» возобновляет ежедневные автобусные рейсы до литовской столицы, сообщает Интерфакс-Запад.

«Минсктранс» 10 сентября возобновляет ежедневное выполнение рейсов по международному маршруту Минск-Вильнюс", — говорится в сообщении предприятия.

Из Минска автобусы будут отправляться в 11.00, из Вильнюса — в 17.30. Автобусы во время выполнения рейса будут заезжать в Ошмяны.

Напомним, на данный момент большинству белорусов въезд в Литву запрещен из-за пандемии коронавируса. Въезжать могут лишь те, кто имеет право на работу в соседней стране, учебу и некоторые другие категории граждан.

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