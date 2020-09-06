План движения на Марш единства в Минске

План движения на Марш единства в Минске3
- 6.09.2020, 8:17
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Бессрочный протест — каждый день и до Победы!
Telegram-канал "Баста!" публикует план действий на Марш единства.
Сегодня, 6 сентября, мы выходим на массовые марши по всей стране. Начало - в 14.00. Минск - площадь Независимости, все города Беларуси - центральные площади.
✊ Наши требования:
❗️ отставка Лукашенко,
❗️ освобождение политзаключенных.
Прямо сейчас обходим всех соседей по подъезду, обзваниваем всех родных и друзей, напоминаем об акции. Минчане, встречаемся в своих микрорайонах, поднимаем флаги, разворачиваем транспаранты и выдвигаемся в центр города.
Обязательно берите с собой портреты ваших задержанных друзей и близких, политзаключенных, арестованных лидеров оппозиции, тех, кто был задержан в последние дни. Их можно скачать по этим ссылкам - часть 1, часть 2, часть 3 - и распечатать в формате А4.
Промежуточные точки сбора в Минске - возле выходов станций метро "Михалово", "Пушкинская", Московская", "Партизанская", на перекрестке проспекта Пушкина и улицы Тимирязева в 12.30. Подробный план движения колонн - здесь.
Идем на площадь Независимости с музыкой, песнями, речевками. Поддерживаем бастующих студентов и рабочих. Останавливаемся в людных местах, ждем людей.
Как обычно, ждем фото и видео с акций, которые проходят в Минске и других городах Беларуси на @basta_1bot.
Бессрочный протест - каждый день и до Победы!