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В центре Витебска начался Марш солидарности

  • 6.09.2020, 14:56
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В центре Витебска начался Марш солидарности

В акции участвуют горожане, а также медики и студенты.

В Витебске в 14 часов начался марш солидарности. Горожане собрались возле городского ЗАГСа на улице Ленина. Колонна прошла вниз по улице Ленина, затем повернула и идет по проспекту Фрунзе. В марше участвуют медики, а также студенты ветеринарной академии. Протестующие несут плакаты, бело-красно-белые флаги, пишет телеграм-канал «Выборы видишь».

За ходом Марша единства в Беларуси вы можете наблюдать в специальном онлайне сайта Сharter97.org.

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