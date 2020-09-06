В центре Витебска начался Марш солидарности
- 6.09.2020, 14:56
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В акции участвуют горожане, а также медики и студенты.
В Витебске в 14 часов начался марш солидарности. Горожане собрались возле городского ЗАГСа на улице Ленина. Колонна прошла вниз по улице Ленина, затем повернула и идет по проспекту Фрунзе. В марше участвуют медики, а также студенты ветеринарной академии. Протестующие несут плакаты, бело-красно-белые флаги, пишет телеграм-канал «Выборы видишь».
За ходом Марша единства в Беларуси вы можете наблюдать в специальном онлайне сайта Сharter97.org.