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Смертность от коронавируса в Беларуси занижена в 10 раз

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  • Андрей Елисеев
  • 6.09.2020, 15:17
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Смертность от коронавируса в Беларуси занижена в 10 раз

Всплыла реальная статистика по смертности от COVID-19. 

Всплыла реальная смертность от коронавируса по Беларуси

Наша Ніва выцепила ежемесячные данные о смертности в Беларуси до июня месяца включительно. Это те данные, которые Белстат не опубликовал до президентских выборов и до сей поры, чтобы белорусы не ужаснулись. Зато белорусские власти передали их ООН, а те их и опубликовали.

Из них следует, что в апреле-июне смертность в Беларуси превысила среднегодовые показали предыдущих лет примерно на 5500 человек. Например, в мае прошлого года в Беларуси умерли примерно 10600 человек, а в мае 2020-о – почти 12 тысяч. В прошлом июне в Беларуси ушли из жизни около 9300 человек, а в этом – более 13 тысяч.

Я напомню, что АГЛ очень любил сравнивать смертность по январю-марту, тогда как эпидемия начала серьезно расширяться с апреля. С апреля все сравнения с прошлогодней статистикой резко прекратились, а на сайтах районных газет с мая начали удалять материалы про число госпитализаций с пневмониями.

Таким образом, к сожалению, указания на то, что реальная смертность, связанная с коронавирусной эпидемией, превышает официальные цифры как минимум в 10 раз, подтвердились.

Специалисты Имперского колледжа Лондона, подготовившие в марте пессимистические сценарии, о которых я писал в своем исследовании в начале апреля («Коронавирусная эпидемия: Сценарии последствий для Беларуси», ссылка в комментарии к посту), довольно здраво оценили реальные угрозы.

Ученые прогнозировали, что при репродуктивном числе эпидемии 3 количество смертей от коронавируса в Беларуси в течение 8 месяцев эпидемии (250 дней) в случае относительно мягких мер противодействия может составить 15 тысяч человек и более. Из опубликованных ООН данных следует, что за четыре месяца (март-июнь) число смертей, связанных с эпидемией, вероятно превысило 5 тысяч.

Если бы не слаженные действия белорусского общества, которое предприняло меры по ограничению межчеловеческих контактов примерно на 25% вопреки безответственной политике властей, цифра загубленных жизней была бы еще намного большей.

Министр Караник, который самоотверженно прикрывал статистику по коронавирусу, вот уже две недели «рулит» Гродненской областью.

Андрей Елисеев, «Фейсбук»


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