Reuters: Евросоюз расширил санкционный список против режима Лукашенко 6 7.09.2020, 13:57

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В итоговый документ могут быть добавлены новые фамилии.

Евросоюз введет экономические санкции против 31 высокопоставленного чиновника Беларуси за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении протестующих, пишет Reuters со ссылкой на дипломатов.

«Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства посчитали, что этого недостаточно. Сейчас мы достигли консенсуса еще по 17 именам. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии», — отметил один из собеседников издания.

Ожидается, что санкции введут и против главы МВД Беларуси Юрия Караева.

В санкционный список ЕС могут быть добавлены имена, а некоторые — исключены.

Решение о введении экономических санкций могут принять уже 21 сентября, когда министры иностранных дел ЕС проведут запланированную встречу. В случае принятия санкции вступят в силу 22 сентября.

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