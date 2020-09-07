Белорусская диаспора провела акцию солидарности на самом высоком здании в Украине

Белорусская диаспора провела акцию солидарности на самом высоком здании в Украине1
- 7.09.2020, 17:30
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Видеофакт.
Вынужденные переехать в Украину белорусы провели акцию солидарности в Киеве. Об этом организаторы сообщили сайту Сharter97.org. Акция прошла на крыше самого высокого здания в Украине, на высоте более 162 метров.
«Мы, белорусы, которые вынуждены были покинуть родину, непрестанно мыслями и чувствами находимся дома. Дома с нашими родными и близкими. Дома с нашими прекрасными, светлыми и фантастическими белорусами! Пусть солнце этого ролика освещает пламя нашего флага и сердца. Пусть зло отступит, а Беларусь будет жить вечно!» — заявили участники акции.