Трамп поддержал отказ от «Северного потока-2» из-за отравления Навального 1 7.09.2020, 21:44

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Об этом президент США сказал на пресс-конференции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отказа от проекта «Северного потока-2» из-за отравления российского политика Алексея Навального. Об этом Трамп сказал на пресс-конференции, запись выступления доступна в Twitter Белого дома, передает РБК.

«Конечно, да», — ответил Трамп на вопрос, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на случившееся с Навальным. Трамп отметил, что он выступал за отказ от проекта газопровода с начала своего президентства, поскольку «США защищают Германию от России», а Берлин при этом платит Москве за энергию «миллиарды долларов». «Как это работает?», — возмутился президент.

При этом Трамп отметил, что не уверен, что Германия готова отказаться от «Северного потока-2», поскольку Берлин, по его словам, находится в слабом положении. «Они отказываются от угля и ядерной энергетики. Они ставят себя в очень плохое положение», — сказал Трамп.

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