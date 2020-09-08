«Женщины говорят, что некоторые мальчики из 3214 плакали» 23 8.09.2020, 8:41

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Рассказ жителей улицы Чеботарева в Минске, где людей без сознания складывали на траву.

На тихой улице Чеботарева вчера была почти война: внутренние войска, автозаки, ОМОН, сотни человек, разбегающиеся по дворам и попавшие в оцепление. Сегодня, несмотря на дождь, коммунальники успели закрасить надпись на асфальте — «Не забудем, не простим!». Впрочем, почти такая же еще осталась на доме № 7 по улице Чеботарева.

Портал tut.by поговорил с жителями Тракторозаводского поселка, а еще с теми, кого здесь вчера задержали. Спросили, как вышло, что заводская окраина стала эпицентром событий.

Днем 6 сентября на улицу Чеботарева пришла большая колонна участников мирного шествия — по наблюдениям очевидцев, их было больше двух сотен человек. С двух сторон людей окружили силовики, сюда же приехали автозаки.

Позже в ГУВД прокомментируют, что здесь были несанкционированные массовые мероприятия, но число задержанных именно здесь не назовут.

Встреча силовиков и протестующих на Чеботарева выглядела вот так.

Лариса Васильевна — местная жительница, ей 68. Пенсионерка активная: во время выборов была независимым наблюдателем на избирательном участке № 27 в Партизанском районе. Вчера сидела дома, в халате, когда услышала на улице странные крики.

— Окна сейчас у всех открыты — крики были истошные! Я такого в нашем районе не ожидала. Вышла на балкон — увидела толпу силовиков в зеленой форме, человек 100, не меньше! Мы опешили и высыпали смотреть, сначала на балконы, потом на улицу. Глядим, во дворы бежит молодежь, а за ними — силовики.

Лариса Васильевна говорит, что многие ее соседи — тоже пенсионеры. Но все равно несколько десятков человек вышли к улице, где силовики выставили оцепление и автозаки.

— Они доставали щиты, а потом кто-то сказал: «Ну зачем щиты?». И правда: мы тут пенсионеры, кто-то с детьми, ну какие щиты, а? — рассказывает женщина.

Местные жители открывали подъезды и помогали людям, которые забегали во дворы. Но путей для отступления было мало: между многими двухэтажками на Чеботарева стоят закрытые заборы. То есть многие протестующие оказались в своеобразной ловушке.

Как вообще вышло, что на небольшой улице Чеботарева оказалась большая колонна протестующих? А еще — множество силовиков? Собеседники предполагают, что сюда съехались те силовики, которые рассчитывали подавлять протесты на Партизанском проспекте. Еще одно предположение, из разряда теорий заговоров, — что на небольшой улице Чеботарева «учились грамотно окружать протестующих».

Среди собеседников — Алеся, девушка помнит маршрут колонны протестующих до прихода на Чеботарева. А еще она одна из тех, кого вчера задержали и даже увезли в РУВД.

Она не скрывает: участвовала в марше, обычно жители округи собираются у станции метро «Тракторный завод», так было и на этот раз. Там собрались «человек 20», потом все пошли в сторону перекрестка улицы Кошевого и Партизанского проспекта.

— Сначала шли без символики, по пути к нам еще люди присоединились. Узнали из соцсетей, что на «Мотовело» уже приехали бусы с «тихарями» и там начался «хапун». Когда стояли в районе остановки «Кошевого», бусы без номеров подъехали и к нам. Выскочили омоновцы и «тихари» в масках. Но они просто ждали. Появилась другая колонна, основная, и мы соединились с ней. Силовики погрузились в машину и ехали рядом с нами. Все вместе пошли по Партизанскому проспекту. Дошли до Мотовелозавода и увидели, что впереди силовики со щитами и в зеленой форме, дорогу перекрывают, — очень подробно все вспоминает девушка. — Все наши пара сотен человек решили возвращаться обратно к Кошевого. Там долго решали и спорили, что делать дальше. Лидера нет, кто-то выступал, чтобы идти на Долгобродскую, кто-то — на Чеботарева. Уже потом в РУВД мы с девчонками вспоминали странного мужчину, который настаивал, чтобы все шли на Чеботарева. Может, это был кто-то из внедренных? Мы еще удивлялись: там же совсем неудобная, маленькая улица. Но почему-то мы туда и пошли.

Алеся не единственная, кто вспоминает странных людей в черных масках, которые были тут же, в колонне протестующих.

Людей, зашедших на Чеботарева, силовики окружили с двух сторон.

— Заблокировали нам отход обратно на Долгобродскую, а еще обогнали нас по дворам и стали на другом конце улицы. А мы повернулись спиной к зданию с лестницей.

Похоже, речь идет о доме № 7 на Чеботарева (на фото ниже), где происходили основные события.

— Мы стали в сцепку, я в ней тоже оказалась. В какой-то момент парни решили попробовать прорваться через цепь силовиков. Но ничего не вышло. Парня рядом со мной начали пытаться выхватить из сцепки, сначала он повалился на землю, потом я за ним. С одной стороны напирали протестующие, с другой — силовики. В какой-то момент я перепугалась, вспомнила давку на Немиге и начала визжать. Тогда силовики нам дали хотя бы встать.

Девушка говорит, что просила отпустить домой.

— Нет, пожалуйста, в автозак! И начали всех — кого-то добровольно, а кого-то — силой, затаскивать. Передо мной занесли мужчину — ему было лет под 40.

Девушку вместе с другими отвезли в Заводской РУВД. В ее зале было 29 девушек, двух из них отпустили почти сразу, остальные ждали решения примерно с трех часов дня до десяти часов вечера.

— Нам сказали: сначала было указание всех везти в Жодино, то, что нас отпускают — чуть ли не манна небесная! Нам говорили в РУВД, что мы марионетки, что не относимся критически к информации в интернете. Мы не спорили — понимали, что бесполезно. Но в целом к нам относились адекватно.

Алесе выдали копию протокола, в нем сказано, что завершен административный процесс по статье 23.34 КоАП — участие в несанкционированном митинге, материалы передадут в суд Заводского района. Там сказано, что девушка ходила по проезжей части и кричала «Жыве Беларусь!».

Еще двое собеседников, которых тоже задерживали, рассказали, что копии протоколов не получили.

— В Заводском РУВД нам, парням, сказали так. Кому надо — копии отдадим, но надо будет заночевать с бездомным Виталиком. Ну или получите копии протоколов в суде. Никто не хочет ночевать с Виталиком, хотя, может быть, он и прекрасный человек, — смеется парень, назовем его Денис.

Денис добавляет еще немного про условия в РУВД.

— Нас туда привезли — человек 150. Девушек отделили, куда-то увели, а парней повели в актовый зал. Именно там мы сидели часов восемь. Было нечем заняться — стали считать, насчитали 98 человек, но людей было больше. Нас водили в туалет по пять человек, пускали в коридор — подышать, потому что в актовом зале было душно. В туалете можно было набрать водопроводной воды — пить было что.

Дениса отпустили около половины первого ночи. Он читает протокол Алеси и говорит, что его обвиняют в том же.

— Да-да, я тоже ходил по проезжей части и кричал «Жыве Беларусь!». Но вообще я, конечно, выхожу на протесты. Потому что история с Ником и Майком — это уже за гранью, ну хватит уже! У меня нет сомнений, что со дня на день что-то изменится, — рассуждает молодой человек.

Парень вспоминает, что на Чеботарева к протестующим вышел местный житель — «мужик в тапках».

— Он был совсем случайным, просто посмотреть пришел, что происходит. Его тоже забрали в автозак — в РУВД потом задержанные ему аплодировали.

Собеседники отмечают: сейчас жители спальных кварталов активно объединяются и обсуждают общие проблемы в местных чатах. По мнению Дениса, это очень важный сигнал.

— Мы тут обсуждали даже, что если демократия у нас сейчас установится сверху, как в 1994-м, прямо с сильным лидером — то у нас все так же и закончится, как в 1994-м. А если она прорастет снизу — то это навсегда, — улыбается парень. — Конечно, это более длинный путь, но уж как выходит.

Среди собравшихся сегодня на месте вчерашнего переполоха — и Андрей. Он работает на Минском тракторном заводе и вчера тоже участвовал в шествии. Его тоже задерживали, отправили в РУВД, копию протокола там не дали.

— Сказали, отдадут в суде, будут судить по 23.34 — за участие в несанкционированном мероприятии.

Собеседники считают, что для людей, которых привезли с Чеботарева, все обошлось «более-менее», потому что они в какой-то момент поняли, что надо спокойно идти в автозак.

— У нас тут образовались такие, знаете, белорусские очереди в автозаки. И людей было столько, что трех автозаков не хватило, приезжали еще дополнительно, — рассказывает Елизавета.

Ее саму «каким-то чудом» выпустили из оцепления, но ее парня сначала отвезли в РУВД, потом в изолятор в Жодино.

— Людей выхватывал из толпы и лупил именно ОМОН, военнослужащие из 3214 вели себя гораздо спокойнее.

Местные, кстати, считают, что во дворы на Чеботарева приезжали именно из войсковой части 3214. Пока с уверенностью можно сказать, что люди в зеленой форме и в черных шлемах — это военнослужащие внутренних войск МВД. Парней из войсковой части 3214 (базируется в Уручье) заметили во время подавления протестов в первые дни. Но есть еще военная часть 3310 внутренних войск МВД. Ее патрульные охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность высших государственных должностных лиц в Национальном аэропорту Минск.

Андрей добавляет:

— Женщины говорят, что некоторые мальчики из 3214 плакали. Было ясно, что на улице происходит что-то ненормальное. Девушка, протестующая, потеряла сознание, и не одна. А потом в автозаке у нас были странные вещи. Едем — слышим хлопок. Ой, у кого-то автомат упал. Подняли автомат. Потом силовики нам говорят: «Ребята, передайте, пожалуйста, щиты». И мы прямо им щиты через верх передавали. В РУВД отношение было хорошим, человеческим. Никто на нас особенно не наезжал, только один лейтенант говорил: «Да без нас система рухнет! А вы кто такие?».

Можно быть уверенным наверняка: то, что вчера происходило на улице Чеботарева, вся округа еще очень долго будет обсуждать.

61-летняя Наталья шла из магазина, когда увидела, как белорусы в формах задерживают других белорусов с бело-красно-белыми флагами.

— Молодежь задерживает молодежь! И за что? За то, что ребята шли и кричали: «Жыве Беларусь!». Ну и что? Мы все живем в Беларуси, что странного так кричать? Я видела и как задержали соседа — он с женой просто шел по улице как раз. Говорят: «Отпустите детей!». Жену отпустили, а мужа, Сашу, увели в автозак, — рассказывает Наталья.

27-летняя Фредерика, музыкант, до сих пор дрожит — девушка наблюдала с балкона, как на траве во дворе выкладывают тех, кто потерял сознание во время оцепления.

— Тут же столько было этих военнослужащих — ужас! Я такого не видела возле стелы. Люди кричали дико, они очень испугались, их хватали. Несколько протестующих упали в обморок. Кто еще мог сидеть — садился вдоль заборов, чтобы прийти в чувство. В нашем дворе на траву складывали людей, которые потеряли сознание (по крайней мере одного человека на траве можно увидеть на видео, которое передали нам местные жители). Кто-то кричал «нашатырь!», пока ждали скорую. Мы, жители, бросали из окон лекарства — какие у кого есть. Видела, как один военнослужащий прибежал с аптечкой — они людям помогали, да. Я видела, что протестующие прятали свои личные вещи под кустами, флаги — потом «тихари» все там проверяли.

Маргарита — медик, тоже местная жительница. Она вызывала скорую для людей, которые потеряли сознание.

— Девушка одна кричала, что у нее задержали отца — носогубный треугольник был просто посиневший от волнения. Я старалась ее утешить, видела тоже, как людей выносят на траву. Мне жалко молодежь нашу: они пытаются что-то сделать, что-то изменить — и идут. А с ними так поступают. Даже если их не бьют при задержании, все равно такие оцепления — огромный стресс. Непонятно, как все это скажется еще. Я сама за перемены и понимаю, что процесс нельзя остановить, но детей очень жалко.

— А помните, как девушка лежала на скамейке без сознания? — снова подключается боевая Лариса Васильевна. — Когда ее парень в зеленой форме стал грузить в скорую, она очнулась и подумала, что несут в автозак — и стала бить по шлему, кричать! Я ему говорю: «Ну убирайся, она ж тебя боится, можно подумать, она тебя за радость примет в такой ситуации?».

Лариса Васильевна, как и остальные местные жители, с которыми мы пообщались, сейчас очень злится. Неосторожным движением она вдруг сломала зонтик.

— Смотрите, сломался, — говорит. — Ой, да и ладно, я уже заказала себе бело-красный, 10 сентября уже будет у меня.

— А почему бело-красный? Что вы, пенсионерка, думаете про эту символику? Власти говорят, что фашисты использовали и так далее.

— Ой, ну сейчас же доступная информация, ну есть же "Википедия"! — говорит собеседница. — Пусть "Википедию" почитают, что это наш очень давний исторический флаг.

Жители расходятся. Они теперь пристально всматриваются в свою тихую улицу Чеботарева.

— Автозак! — говорит кто-то.

Нет, на этот раз это просто грузовик.

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