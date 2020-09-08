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Победили под Оршей — победим и сейчас! (Онлайн)

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  • 8.09.2020, 9:39
  • 6,581
Победили под Оршей — победим и сейчас! (Онлайн)
Фото: ТАСС

События 31-го дня белорусской революции.

Сегодня - День белорусской воинской славы. 8 сентября 1514 года под Оршей войска Великого княжества Литовского разгромили армии Московского княжества, превосходившие его почти в три раза. Сегодня - тоже переломный момент истории Беларуси.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов отметить День воинской славы на улицах наших городов.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 31-го дня белорусской революции.

11:26 В МГЛУ на паре студенты сели по цветам национального флага.

11:16 В Минске 8 сентября - все больше национальной символики!

10:38 Огромный бело-красно-белый флаг вывесили над улицей Притыцкого в Минске.

9:47 Многие здания в Минске к 8 сентября стали бело-красно-белыми. Такую символику лукашистам уже не снять!

9:41 К утру 8 сентября жители Минска вернули на место снятые накануне тихарями бело-красно-белые флаги. Столица встречает День белорусской воинской славы под национальной символикой!

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