закрыть
8 сентября 2020, вторник, 11:44
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Руки прочь от Беларуси!»: жители Торонто вышли к консульству РФ

  • 8.09.2020, 11:25
  • 1,319
«Руки прочь от Беларуси!»: жители Торонто вышли к консульству РФ

В Канаде прошла акция в защиту независимости нашей страны.

Белорусы Торонто устроили пикет возле российского консульства. Об этом Charter97.org сообщили организаторы акции.

Работники консульства отказались выйти к протестующим и принять письмо к послу Российской Федерации и вместо этого вызвали полицию.

«Они забыли, что Канада демократическая страна и разрешение на такие акции не нужно. Когда полицейский офицер вышел из офиса, на его лице была довольная улыбка и было видно, что он поддерживает нас», - рассказали участники акции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко больше не президент Беларуси
Лукашенко больше не президент Беларуси Линас Линкявичюс
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся»
«Мы долго запрягаем, но, тронувшись с места, не остановимся» Владимир Пугач
Наша непобедимая армия
Наша непобедимая армия Ирина Халип
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ?
Сепаратизм уже стал главной идеологией на БТ? Любовь Лунева