«Руки прочь от Беларуси!»: жители Торонто вышли к консульству РФ 8.09.2020, 11:25

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В Канаде прошла акция в защиту независимости нашей страны.

Белорусы Торонто устроили пикет возле российского консульства. Об этом Charter97.org сообщили организаторы акции.

Работники консульства отказались выйти к протестующим и принять письмо к послу Российской Федерации и вместо этого вызвали полицию.

«Они забыли, что Канада демократическая страна и разрешение на такие акции не нужно. Когда полицейский офицер вышел из офиса, на его лице была довольная улыбка и было видно, что он поддерживает нас», - рассказали участники акции.

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