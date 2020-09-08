«Руки прочь от Беларуси!»: жители Торонто вышли к консульству РФ
- 8.09.2020, 11:25
- 1,319
В Канаде прошла акция в защиту независимости нашей страны.
Белорусы Торонто устроили пикет возле российского консульства. Об этом Charter97.org сообщили организаторы акции.
Работники консульства отказались выйти к протестующим и принять письмо к послу Российской Федерации и вместо этого вызвали полицию.
«Они забыли, что Канада демократическая страна и разрешение на такие акции не нужно. Когда полицейский офицер вышел из офиса, на его лице была довольная улыбка и было видно, что он поддерживает нас», - рассказали участники акции.