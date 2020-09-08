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Госпредприятия Беларуси начали платить зарплаты продукцией

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  • 8.09.2020, 12:30
  • 25,723
Госпредприятия Беларуси начали платить зарплаты продукцией
иллюстрационное Фото

(Обновлено) Лукашенко — банкрот.

Telegram-канал «Экономика Беларуси» сообщает, что на госпредприятиях Беларуси начали платить зарплаты продукцией. Telegram-канал приводит фото «заявления», где говорится, что такая практика имеет место быть в агрокомбинате «Восход».

Также Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» сообщает, что на Полоцком молочном комбинате сформирован продуктовый набор в счет зарплаты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что госпредприятия готовятся к задержкам зарплат.

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