Госпредприятия Беларуси начали платить зарплаты продукцией 42 8.09.2020, 12:30

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иллюстрационное Фото

(Обновлено) Лукашенко — банкрот.

Telegram-канал «Экономика Беларуси» сообщает, что на госпредприятиях Беларуси начали платить зарплаты продукцией. Telegram-канал приводит фото «заявления», где говорится, что такая практика имеет место быть в агрокомбинате «Восход».

Также Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» сообщает, что на Полоцком молочном комбинате сформирован продуктовый набор в счет зарплаты.

Напомним, ранее сообщалось о том, что госпредприятия готовятся к задержкам зарплат.

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