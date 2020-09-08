Госпредприятия Беларуси начали платить зарплаты продукцией

Госпредприятия Беларуси начали платить зарплаты продукцией42
- 8.09.2020, 12:30
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(Обновлено) Лукашенко — банкрот.
Telegram-канал «Экономика Беларуси» сообщает, что на госпредприятиях Беларуси начали платить зарплаты продукцией. Telegram-канал приводит фото «заявления», где говорится, что такая практика имеет место быть в агрокомбинате «Восход».
Также Telegram-канал «Мая краiна Беларусь» сообщает, что на Полоцком молочном комбинате сформирован продуктовый набор в счет зарплаты.
Напомним, ранее сообщалось о том, что госпредприятия готовятся к задержкам зарплат.