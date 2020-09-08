Суд приговорил российского актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии 13 8.09.2020, 13:02

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Михаил Ефремов

ФОТО: Scanpix/EPA

Актер находился в состоянии сильного алкогольного и наркотического опьянения.

Пресненский районный суд Москвы приговорил российского актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима за смертельное ДТП в районе Смоленской площади. Такое решение вынесла судья Елена Абрамова, передает корреспондент РБК.

Заслуженного артиста России обвиняли в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (п. «а» ч. 4 ст. 264 УК).

Судья указала, что, согласно исследованиям, проведенным в рамках дела, джип Ефремова был полностью исправен, а он сам находился в состоянии сильного опьянения. Следы наркотиков, кроме организма Ефремова, нашли и в салоне автомобиля. Очевидцы ДТП однозначно указывали полицейским на Ефремова как на водителя джипа и виновника ДТП, с чем поначалу соглашался и он сам.

«Оценивая показания Ефремова, отрицавшего вину, суд не может отнестись к ним как к достоверным», — говорит Абрамова. Все улики, включая показания многочисленных свидетелей и видеозаписи (где мужчина, «имеющий полное сходство с подсудимым», выходит из джипа с водительского места), не вызывают сомнений и «со всей очевидностью» доказывают, что аварию устроил именно актер, констатирует судья.

Судья также ссылается на данные первых допросов Ефремова, где он признавал вину. Причин не доверять его первоначальным показаниям нет, полагает Абрамова: ему разъяснили его права, на допросе с ним присутствовал адвокат, на момент беседы со следователями Ефремов был в адекватном состоянии и чувствовал себя хорошо.

Показания свидетелей защиты (включая двоих подвыпивших мужчин, не узнавших в водителе джипа Ефремова) не подтверждаются другими обстоятельствами и материалами дела, читает Абрамова. Один из этих свидетелей, помимо прочего, был слеп на один глаз.