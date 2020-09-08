Профсоюз РЭП: В жизни рабочих произошел настоящий переворот 8.09.2020, 13:44

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Люди начали интересоваться независимыми профсоюзами.

Президиум независимого профсоюза обсудил ситуацию в стране и определил приоритеты на ближайшую перспективу.

Сайт praca-by.info опросил членов Президиума профсоюза РЭП.

Алексей Евгенов, представитель профсоюза РЭП по Могилевскому региону:

- Люди, которые выходят из государственных профсоюзов, создают на местах свои профсоюзы и вступают в Белорусский Конгресс независимых профсоюзов. Это самый лучший вариант – даже не надо создавать стачкомы: стачкомы фактически не имеют юридического статуса, а профсоюзы имеют легальный статус и участвуют в принятии коллективных договоров. В БКДП входят четыре независимых профсоюза, все зарегистрированы, как и Конгресс.

Зинаида Михнюк, и.о. председателя РЭП:

- Самый главный вопрос – подготовка к съезду. Но последние события в стране совершили переворот в профсоюзной жизни: люди начали интересоваться независимыми профсоюзами и искать отличия между ФПБ и независимыми профсоюзами. Государственные профсоюзы представляют собой культурно-массовый сектор, который реально не отстаивает права трудящихся, это мы говорили и раньше, а сейчас это увидели и люди. Они выходят из государственных профсоюзов и ищут пристанище, где их услышат, где они могут принесли пользу. Для нас важно не потерять этих людей. За прошедшие годы мы накопили опыт, знаем, как помочь людям самоорганизоваться на местах или помочь создать первичку.

Геннадий Федынич, лидер профсоюза РЭП:

- Мы обменялись мнениями о сложившейся ситуации в Беларуси, о репрессиях властей, которым подвергаются и наши активисты. И что делать в сложившейся ситуации. Мы установили наиболее активные регионы, выяснили, в каких регионах с каких предприятий больше всего уходит людей из официальных профсоюзов, а молодежи – из БРСМ. В данной ситуации мы готовы помочь не только консультациями.

Важно помочь всем, кто выходит из государственных профсоюзов, и помочь им самоорганизоваться. Рабочие предприятий, пусть даже численностью 200-300 человек, выходят из государственных профсоюзов и хотят вступить в РЭП. Рабочих интересует, каким образом будет создаваться организация в рамках РЭП, как будут вестись коллективные переговоры, как будут решаться проблемы с задержками зарплаты. К счастью, в нашем уставе есть положение, согласно которому Совет имеет право от пока еще не зарегистрированной организации выходить на нанимателя с инициативой о заключении нового коллективного договора. Сейчас мы прорабатываем такие варианты помощи. Мы столкнулись с новыми вызовами, которые требуют конкретных и оперативных шагов.

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