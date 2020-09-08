Рабочий Минского электротехнического завода: Начальство в истерике из-за «итальянской» забастовки 8.09.2020, 14:38

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Предприятие парализовано.

Телеграм-канал «Беларусь бастует» рассказал об «итальянской» забастовке на Минском электротехническом заводе имени Козлова.

«В конце прошлой недели у нас в 9-м цеху кто-то разбросал ну просто очень много листовок с призывами к забастовке и саботажу, - пишет рабочий Минского электротехнического завода имени Козлова. - Их были сотни, может даже больше тысячи.

У начальства случилась истерика, бегали как дурные, выясняли, смотрели камеры и так далее. Потом разбежались по кабинетам, думать наверное.

Вчера приезжали из следственного комитета и пару человек из КГБ, ходили, опрашивали, ничего и никого не нашли и уехали.

Есть, кстати, из-за чего истерить, ведь план не выполняется, заказы зависают, деньги не поступают, все недовольны. Кроме рабочих, нам все нравится, мы пошли по итальянскому пути. Сначала нас было немного, но мы показали пример, а он заразителен, как известно».

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