Латвия принимает белорусов на лечение 1 8.09.2020, 14:52

2,167

Рига солидарна с протестующими в Беларуси.

Латвия разрешила въезд белорусов на лечение и реабилитацию без получения политического убежища, сообщает rus.lsm.lv.

«Мы окажем им поддержку, чтобы они могли приехать в Латвию без запроса убежища. На время — примерно на месяц, в течение которого получат лечения», — сказала она. Речь идет о приеме 10 белорусов и, возможно, их членов семьи. Обязательную самоизоляцию эти люди смогут провести в каком-либо медучреждении», — сказала парламентский секретарь министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича.

В августе правительство Латвии приняло решение направить 150 тысяч евро белорусскому гражданскому обществу. Предусматривается, что финансирование будет направлено на юридические консультации и поддержку СМИ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».