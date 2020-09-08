Латвия принимает белорусов на лечение

Латвия принимает белорусов на лечение1
- 8.09.2020, 14:52
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Рига солидарна с протестующими в Беларуси.
Латвия разрешила въезд белорусов на лечение и реабилитацию без получения политического убежища, сообщает rus.lsm.lv.
«Мы окажем им поддержку, чтобы они могли приехать в Латвию без запроса убежища. На время — примерно на месяц, в течение которого получат лечения», — сказала она. Речь идет о приеме 10 белорусов и, возможно, их членов семьи. Обязательную самоизоляцию эти люди смогут провести в каком-либо медучреждении», — сказала парламентский секретарь министерства иностранных дел Занда Калниня-Лукашевича.
В августе правительство Латвии приняло решение направить 150 тысяч евро белорусскому гражданскому обществу. Предусматривается, что финансирование будет направлено на юридические консультации и поддержку СМИ.