Штаб Бабарико: Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде 89 8.09.2020, 15:59

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Мария Колесникова

Фото: ТАСС

Информация в штаб поступила из нескольких анонимных источников.

Представительница штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде, сообщает штаб, сообщает tut.by cо ссылкой на штаб.

Информация в штаб поступила из нескольких анонимных источников. При этом в телефонной беседе с адвокатом Марии Колесниковой Максимом Знаком оперативный дежурный сообщил, что не знает о фактах задержания кого-либо в пункте пропуска Александровка.

— В интересах Марии Колесниковой был заключен договор с адвокатом из Мозыря, который подал в в/ч 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера, ему также сообщили о том, что Марии Колесниковой в данной военной части нет.

При этом Государственный пограничный комитет, подтвердивший задержание, также не сообщил, ни кто задерживал Марию Колесникову, ни по каким основаниям она задержана, — сообщили в штабе.

Ранее Белорусский Хельсинкский Комитет направил в Рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям сообщение по ситуации с похищением Марии Колесниковой. Рабочая группа просит провести расследования и уведомить о результатах.

— Мы надеемся, что поданное сообщение позволит оперативно выяснить судьбу Марии Колесниковой и прекратить практику насильственных исчезновений оппонентов действующей власти. Одновременно мы обращаемся к беларусским властям с требованием сообщить о месте нахождения Марии Колесниковой, а в случае ее удержания представителями власти — незамедлительно освободить и в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии, предусмотренные международными договорами Республики Беларусь и национальным законодательством, — заявляют в штабе Бабарико.

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