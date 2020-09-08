Польская «Солидарность» создала фонд помощи протестующим белорусам 2 8.09.2020, 21:05

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Лидер независимого польского самоуправляемого профсоюза «Солидарность» посетил нашу страну.

Пётр Дуда заявил, что его профсоюз окажет поддержку профсоюзам, продолжающим протесты и забастовки в Беларуси, передает «Радио Польша».

Одной из форм поддержки станет специальный фонд для протестующих, но помощь должны получить и семьи членов белорусских профсоюзов. Союз создал фонд «Солидарность с Беларусью», в который сам внес миллион злотых, это около 225 тысяч евро.

Пётр Дуда сказал, что поддержку нужно организовать так, чтобы она досталась нуждающимся, а не людям у власти.

«Поэтому нужно решить, каким образом мы будем передавать эти деньги. На дворе не 80-й год, когда деньги для «Солидарности» привозили даже в чемоданах. Это время прошло. Сегодня нужно пробовать помогать по-другому. Мы должны найти золотую середину: оказывать помощь и не тратить деньги впустую», - сказал он.

Деньги, например, должны были бы в виде стипендий выплачиваться белорусской молодежи, обучающейся в Польше, или пойти на финансирование отдыха белорусских детей в Польше. Председатель «Солидарности» призывает вносить деньги на счет, номер которого указан на сайте профсоюза, и гарантирует, что фонд будет прозрачно и тщательно следить за распределением средств.

Пётр Дуда добавил, что забастовщики, в том числе шахтеры, объясняют, что они не хотят денег, потому что, как они говорят, они делают это ради идеи.

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