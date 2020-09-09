Минские районы превратились в неприступные крепости 2 9.09.2020, 12:29

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В них формируются настоящие революционные структуры.

Минские "спальники" не просто ожили за последний месяц, а развернулись во всей красе и силе, у них появилась душа. Так, снизу, реальными действиями формируется община, основа местного самоуправления и самозащиты, пишет телеграм-канал "Баста!"

"На акциях в спальных районах надо выбирать такие места сбора, в которых есть возможность быстро перегруппироваться или отойти, - делится опытом читатель канала. - И это двойной выигрыш, ведь мы одеты легче и удобнее, чем каратели, даже когда они не при амуниции.

Вчера мы в Сухарево традиционно собрались на нашей точке и уже через 20 минут нас пытались "приструнить", мы очень быстро разошлись и уже скоро снова собрались и прошлись шествием по всему району.

Для нас всех это очень важно. Минские "спальники" не просто ожили за последний месяц, а развернулись во всей красе и силе, у них появилась душа. Так, снизу, реальными действиями формируется община, основа местного самоуправления и самозащиты".

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