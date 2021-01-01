В Беларуси подорожал алкоголь
- 1.01.2021, 14:18
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Минимальные отпускные цены на водку, спирт и вино увеличены с 1 января.
Предельные минимальные цены на алкогольную продукцию увеличены с 1 января 2021 года, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Постановлением от 28 декабря 2020 года №85 предельная минимальная отпускная цена на этиловый спирт с учетом акциза на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере Br74,43 за декалитр безводного спирта. Таким образом, она увеличена на Br2,5.
Минимальная отпускная цена за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40% составляет Br5,05, розничная - Br6,68 (рост на 16 и 21 копейку соответственно).
Кроме того, постановлением от 28 декабря 2020 года №86 предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии установлена в размере Br3,09 за 0,7 литра крепостью 18%. Ранее она составляла Br2,99.