Зафиксирована DDOS атака на сайт Сharter97.org 10.01.2021, 0:42

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Техническая служба зафиксировала попытку DDOS атаки на один из наших серверов.

Атака была зафиксирована с 22:40 до 23:10 по минскому времени. В течение этого периода злоумышленники произвели более 2-х миллионов запросов с нескольких ИП адресов расположенных в разных частях света.

На данный момент технической службе удалось зафиксировать и установить 7 из них.

Расследование инцидента - продолжается.

Техническая служба приносит свои извинения за сбои в работе сайта и напоминает о том, что в случае, если основной сайт перестаёт быть доступным то можно воспользоваться мобильной АМП версией

https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/

173.254.222.162 - https://ipinfo.io/173.254.222.162

103.55.144.70 - https://ipinfo.io/103.55.144.70

173.254.222.170 - https://ipinfo.io/173.254.222.170

117.28.88.101 - https://ipinfo.io/117.28.88.101

104.199.178.175 - https://ipinfo.io/104.199.178.175

121.36.205.79 - https://ipinfo.io/121.36.205.79

54.149.155.102 - https://ipinfo.io/54.149.155.102

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