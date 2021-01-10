Зафиксирована DDOS атака на сайт Сharter97.org
- 10.01.2021, 0:42
- 2,539
Техническая служба зафиксировала попытку DDOS атаки на один из наших серверов.
Атака была зафиксирована с 22:40 до 23:10 по минскому времени. В течение этого периода злоумышленники произвели более 2-х миллионов запросов с нескольких ИП адресов расположенных в разных частях света.
На данный момент технической службе удалось зафиксировать и установить 7 из них.
Расследование инцидента - продолжается.
Техническая служба приносит свои извинения за сбои в работе сайта и напоминает о том, что в случае, если основной сайт перестаёт быть доступным то можно воспользоваться мобильной АМП версией
https://amp-charter97-org.cdn.ampproject.org/c/s/amp.charter97.org/ru/news/
173.254.222.162 - https://ipinfo.io/173.254.222.162
103.55.144.70 - https://ipinfo.io/103.55.144.70
173.254.222.170 - https://ipinfo.io/173.254.222.170
117.28.88.101 - https://ipinfo.io/117.28.88.101
104.199.178.175 - https://ipinfo.io/104.199.178.175
121.36.205.79 - https://ipinfo.io/121.36.205.79
54.149.155.102 - https://ipinfo.io/54.149.155.102