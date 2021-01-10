Ученые доказали, что противоположности не притягиваются 10.01.2021, 15:02

3,118

Исследование провели в Стэндфордском университете.

Неизвестность всегда интриговала любопытство человека. Возможно, именно поэтому в народе часто говорят о том, что противоположности притягиваются. Как бы не так! Ученые из Стэндфордского университета считают, что для брака мы выбираем «себе подобного» человека, пишет popmech.ru.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что противоположности все-таки не притягиваются, так как люди ищут партнера с теми же чертами характера и внешними данными, что и они сами. Свои выводы ученые опубликовали в журнале Scientific Reports.

Ученые из Мичиганского университета выдвинули свою теорию более 30 лет назад. Тогда они изучили фотографии пар, которые состояли в браке около 25 лет. После сравнения изображений (в начале брака и в момент проведения исследования) ученые пришли к выводу, что «действительно наблюдается увеличение сходства после 25 лет совместного проживания».

«Два человека, которые живут вместе в течение длительного периода времени, становятся похожи друг на друга благодаря повторной эмпатической мимикрии», — говорится в исследовании 1987 года. «Родственное» сходство, следовательно, может быть не только вопросом общих генов, но и вопросом длительного социального контакта».

Однако группа ученых из Стэндфордского университета решила проверить эти выводы. Исследователи обнаружили, что лица супругов были похожи уже в начале брака, однако у них не появлялись новые схожие черты со временем.

Авторы также провели свое сравнение, для этого они изучили изображения лиц 517 пар, сделанные в начале их брака, а затем от 20 до 69 лет спустя. Ученые показали эти фотографии и другим людям, чтобы те сравнили одного супруга с шестью разными людьми (один человек из шести являлся реальной парой предлагаемого человека). Как оказалось, люди смогли соединить «целевого человека» с его супругом независимо от того, когда был сделан снимок, а также отметили, что лица супругов со временем стали менее похожими.

Затем ученые обратились к технологии распознавания лиц. По словам авторов работы, этот метод привел к аналогичным результатам, что и эксперимент с людьми. «Мы не находим поддержки широко распространенной гипотезе конвергенции в физическом облике: лица супругов похожи, но не становятся более похожими со временем», — резюмируют ученые. Авторы отмечают, что сходство супругов проявляется еще до брака, что скорее говорит о том, что «подобный выбирает подобного».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».