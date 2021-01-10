Великобритания до осени предложит каждому взрослому жителю вакцинироваться от COVID-19
- 10.01.2021, 16:42
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Сейчас в Британии ежедневно вакцинируют около 200 тысяч человек.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил в воскресенье, что страна до осени предложит вакцинироваться от коронавируса каждому взрослому жителю страны.
Об этом он сказал в эфире ВВС.
Хэнкок сообщил, что сейчас в Британии вакцинировано около 2 миллионов человек. С 11 января планируется увеличить количество ежедневных прививок.
«За последнюю неделю мы вакцинировали больше людей, чем за весь декабрь, поэтому мы ускоряем внедрение», - сказал он.
Хэнкок добавил, что до середины февраля планируют вакцинировать всего около 14 миллионов человек, в том числе пожилых, клинически уязвимых, а также медицинских и социальных работников.
Сейчас в Британии ежедневно вакцинируют около 200 тысяч человек.