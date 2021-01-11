Исследователи объяснили, почему крокодилы так мало изменились со времен динозавров 11.01.2021, 9:20

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Филиппинский крокодил — один из видов крокодилов, живущих сегодня / ©Wikimedia

Крокодилы следуют модели эволюции, известной как «прерывистое равновесие».

Родственники крокодилов существовали в течение долгого периода. Их останки находят в скалах раннего юрского периода, возраст которых составляет около 200 миллионов лет. К тому же крокодилы эпохи динозавров часто выглядят удивительно похожими на современных: у них вытянутые морды, мощные хвосты, чешуя и характерная походка, пишет Naked science.

Долгое отсутствие изменений необычно, особенно учитывая разнообразие современных животных, которое накопилось за более короткий промежуток. Кроме того, сегодня в живых осталось очень мало видов этих рептилий — меньше 30. Других животных, таких как ящерицы и птицы, появилось гораздо больше за такое же количество времени.

Чтобы понять, что повлияло на эволюцию крокодилов, команда из Бристольского университета в Великобритании оценила размеры и форму тела древних рептилий. Также ученые построили филогенетическое древо, отражающее эволюцию рептилий.

Древние виды крокодилов / ©Nature Communications Biology.

Ведущий автор исследования доктор Макс Стокдейл отметил, что размер тела важен, поскольку «определяет, как быстро растут животные, сколько им нужно пищи, насколько велика их популяция и насколько велика вероятность их вымирания». Результаты работы опубликовали в журнале Nature Communications Biology.

Анализ показал, что крокодилы следуют модели эволюции, известной как «прерывистое равновесие». То есть животные нашли оптимальное для себя состояние и поддерживают его, пока окружающая среда не заставит их адаптироваться к новым условиям. Поэтому скорость эволюции рептилий обычно низкая, но иногда они развиваются быстро, реагируя на изменение среды. В частности, это происходит, когда теплеет климат. В это время размер их туловища увеличивается. Кроме того, медленная эволюция повлияла на разнообразие видов крокодилов.

Также, видимо, крокодилы сформировали тело, которое достаточно эффективно и подходит для разных климатических условий. Так что им не приходится эволюционировать, чтобы выжить. Эта универсальность может объяснить, почему крокодилы выжили после падения метеорита, когда динозавры погибли.

Команда собирается продолжить исследования. На следующем этапе они хотят изучить, как климатические условия, такие как осадки и уровень моря, влияют на размеры тела крокодилов. И почему некоторые виды доисторических крокодилов вымерли, а другие — нет.

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