В Испании начали делать топливо из использованных масок и перчаток

В Испании начали делать топливо из использованных масок и перчаток1
- 11.01.2021, 12:19
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Полученное топливо используется для отопления помещений и в тяжелой промышленности.
В Галисии (Испания) начали делать топливо из использованных масок, перчаток, а также защитных костюмов медицинских работников, работающих с пациентами с COVID-19. Во все эти изделия входит пластик, пишет euro-pulse.ru.
Эти отходы как потенциально опасные нагреваются до 850 градусов Цельсия, хотя обычно для переработки пластика в топливо достаточно нагреть его до 400 градусов.
Всего за 3 недели в Галисии собрали больше 70 тонн медицинских отходов, связанных с COVID-19.
Полученное топливо используется для отопления помещений и в тяжелой промышленности (например, для производства цемента).