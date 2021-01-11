В Испании начали делать топливо из использованных масок и перчаток 1 11.01.2021, 12:19

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Полученное топливо используется для отопления помещений и в тяжелой промышленности.

В Галисии (Испания) начали делать топливо из использованных масок, перчаток, а также защитных костюмов медицинских работников, работающих с пациентами с COVID-19. Во все эти изделия входит пластик, пишет euro-pulse.ru.

Эти отходы как потенциально опасные нагреваются до 850 градусов Цельсия, хотя обычно для переработки пластика в топливо достаточно нагреть его до 400 градусов.

Всего за 3 недели в Галисии собрали больше 70 тонн медицинских отходов, связанных с COVID-19.

Полученное топливо используется для отопления помещений и в тяжелой промышленности (например, для производства цемента).

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