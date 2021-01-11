Ученые: Пещерные люди не были примитивны 11.01.2021, 14:46

Археологи обнаружили мегаполис каменного века.

Многих из нас учили, что каменный век — это волосатые пещерные люди, размахивающие деревянными дубинами и не отягощённые особым интеллектом. Многие современные археологические открытия раз за разом доказывают, что это совсем не так. Древний мегаполис обнаружили археологи в Дорсете. «Мега-хендж» Маунт-Плезант был построен больше четырёх с половиной тысяч лет назад. Вопреки распространённому мнению строился он не несколько столетий, а в дикой спешке, пишет rusjev.net.

Чем был вызван настоящий строительный бум каменного века на стыке эпох?

Фактически, многочисленные холмы Англии свидетельствуют о строительных навыках людей эпохи неолита. Примерно в 2500 году до нашей эры, незадолго до прибытия европейцев в Британию, даже был большой строительный бум.

Раскопки Маунт-Плезант Хендж в 1970-х годах.

В южной Англии есть пять мега-хенджей, в том числе хендж на месте Маунт-Плезант недалеко от Дорчестера, Дорсет. Он был построен до Стоунхенджа и состоит из большого круга, выстроенного из огромных камней. В центре находится деревянное строение. Очевидно, там люди совершали религиозные ритуалы.

Поля Маунт-Плезант.

Согласно последним сведениям историков этот древний мегаполис возводился в спешке. Его строительство было завершено за пару десятилетий. Случилось это незадолго до того, как незваные гости из Европы навсегда изменили жизнь в Британии.

Строение невероятно впечатляет своими масштабами. По размеру Маунт-Плезант соответствует девяти футбольным полям и входит в число пяти мегаполисов, включая Даррингтон-Уоллс и Эйвбери в Уилтшире.

Марден Хендж.

Маунт-Плезант — один из пяти известных мега-хенджей на юге Англии того времени. Другими являются Марден, Даррингтон-Уоллс, Эйвбери и Ноултон. Все они были построены примерно в один период времени. Деревянный частокол из крупных стволов деревьев окружал город, захватывая берег и защитный ров вокруг. Размер круглого концентрического хенджа огромен, почти шесть тысяч квадратных метров. Самое интересное то, что он был полностью построен людьми, использовавшими оленьи рога в качестве инструментов для копания.

На раскопках Маунт-Плезант найдена кирка из рогов каменного века.

Участок эпохи неолита Маунт-Плезант был впервые раскопан в начале 1970-х годов. Исследователи полагают, что этот мега-хендж был возведён за тридцать пять лет. Сьюзан Грини из Школы истории, археологии и религии Кардиффского университета отметила: «Строительство Маунт-Плезант потребовало бы огромного количества людей, выкапывающих огромные канавы с помощью простых инструментов, таких как кирки из рогов. Это было в самом конце каменного века, незадолго до того, как с континента пришли люди с металлическими изделиями, новыми типами керамики, новыми стилями захоронения и так далее…»

На переднем плане — южная стена Даррингтонских стен доисторического места недалеко от Даррингтона в Уилтшире. На заднем плане изображения — западная стена участка.

Поскольку датирование объектов в 1970 году было далеко не таким эффективным, археологи провели современные исследования, использовав радиоуглеродный анализ. Специалисты пришли к выводу, что Маунт-Плезант был построен, вероятно, в 26 веке до нашей эры. Это можно считать последним бумом каменного века. Потом с континента прибыли пришельцы, которые принесли с собой новые технологии, культуру и верования.

Местные видели грядущие изменения и решили им сопротивляться. Возможно, они считали, что им не нужны никакие перемены. Древние британцы решили строить большие и лучшие памятники своим богам. Они решили уступить, но придерживаться того, что знали сами.

Среди других мегаполисов на юге Англии — Марден Хендж, крупнейший из обнаруженных на сегодняшний день. Он окружён забором из высоких стволов деревьев. Там были обнаружены такие артефакты, как захоронение раннего бронзового века, наконечники стрел и останки более тринадцати свиней. Судя по всему они были там приготовлены и съедены. Захоронение, которому около четырёх тысяч лет, принадлежало подростку. На шее мальчика было янтарное ожерелье.

Согласно недавнему исследованию, современные британцы почти не имеют отношения к гениальным фермерам эпохи неолита, построившим мега-хендж 5 000 лет назад. Вместо этого они связаны с народом, который приехал из современной Голландии и почти уничтожил создателей хенджа. По словам археолога Барри Канлиффа, почётного профессора Оксфордского университета, полученные данные «просто потрясающие».

Стоунхендж

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