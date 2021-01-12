Биткоин установил новый рекорд 7 12.01.2021, 20:30

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Объем вычислительной мощности сети биткоина установил новый максимум.

По данным blockchain.com, хешрейт первой криптовалюты поднялся до 151 EH/s. Это на 3,5% выше предыдущего максимума, зафиксированного в октябре 2020 года. За последние 12 месяцев показатель вырос на 45%, передает РБК.

Ключевой причиной роста хешрейта биткоина стало увеличение его стоимости. По мере удорожания актива, повышалась рентабельность его майнинга. Вместе с тем, все больше майнеров включали устройства для добычи криптовалюты, что приводило к росту совокупной вычислительной мощности ее сети.

В октябре произошло резкое снижение хешрейта BTC на 27%. Это было связано c окончанием сезона дождей в китайской провинции Сычуань. В ней расположено много гидроэлектростанций. Когда сезон дождей окончился, стоимость электричества выросла. В связи с этим майнеры начали отключать оборудование и перевозить его в регионы с более дешевой электроэнергией.

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