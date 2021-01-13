Польская прокуратура расследует дело против белорусских силовиков 12 13.01.2021, 14:54

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Белорусские силовики дают показания.

В августе в Минске задержали троих поляков. По словам иностранцев, случилось это вскоре после того, как они вышли из ресторана. В итоге мужчины оказались в СИЗО Жодино, откуда были освобождены 13 августа, пишет tut.by. В сентябре польская прокуратура инициировала следствие по данной ситуации. Интересы поляков представляет адвокат Томаш Вилиньски. В планах защитника — добиться, чтобы дело его клиентов стало началом большого расследования против тех, «кто несет ответственность за пытки и бесчеловечное отношение к задержанным».

— Томаш, расскажите подробнее о своих клиентах. Что с ними случилось в Беларуси?

— В деле, которое ведется в Польше, я представляю трех поляков, которые были задержаны в Минске 10 августа. Это Витольд Добровольский, Каспер Сеницкий и Ролянд Лысув (ранее сообщалось, что пострадавшие прошли детальное обследование, их травмы подтверждены соответствующими заключениями. — прим.), — письменно отвечает на наши вопросы Томаш Вилиньски. — В этот же период и позже во время протестов, которые были в Беларуси, я также помогал устанавливать обстоятельства задержания и обращения с другими людьми разных национальностей.

В это время появилась группа специалистов, не только адвокатов, которые попытались обеспечить правовую защиту задержанным. С одной стороны, мы старались гарантировать людям право защиты и справедливый суд. С другой — мы делали все, чтобы к задержанными относились гуманно. […].

С людьми, которых я представляю и которым старался помогать после задержания, обращались с нарушением всех международных норм и стандартов: их унижали, организованно избивали, в течение нескольких часов после задержания им приказывали оставаться в крайне неудобном положении. И это не полная информация о том, как обращались с моими клиентами, потому что нарушений было гораздо больше […].

— Кто в Польше занимается расследованием их дела?

— Дело ведет Национальная прокуратура совместно с Агентством внутренней безопасности.

— С кем из белорусских силовиков они взаимодействуют и каким образом?

— Эта информация является тайной следствия, поэтому я не могу публично ее озвучивать. Единственное могу сказать: доказательства, которые мы собираем, касаются всех белорусских силовиков и служащих, которые несут или могут нести ответственность за совершение преступлений против мирно протестующего населения.

— Польский портал rmf24 писал, что среди допрошенных по делу ваших клиентов есть и белорусские силовики, ставшие свидетелями пыток. Кто из белорусских силовиков дает показания? Как это происходит?

— Эта информация также является тайной следствия. [Скажу лишь, что находятся] представители различных белорусских служб, в том числе и следователи, которые обращаются в организации, занимающиеся правами человека, и заявляют о готовности дать показания. […]

Международные и белорусские организации, не связанные с властями, обмениваются информацией, это также упрощает доступ к доказательствам — личным, документам, записям с камер видеонаблюдения, используемых офицерами, записям, сделанным на телефоны, или, наконец, ксерокопиям документов о задержании. […].

— СМИ писали, что в планах — предъявить обвинение белорусским силовикам и тем, кто отдавал им приказы. Поясните, пожалуйста, что это значит.

— По-моему, то, что происходит в Беларуси с момента президентских выборов, — это преступление против человечества. Сюда входят системные, организованные пытки, нечеловеческое обращение, нарушение всех международных норм. […] Это недопустимо […]. Данным действиям должны дать критическую оценку, а затем дела тех, кто виновен в насилии над людьми, следует разбирать в суде. […]

Я хотел бы, чтобы разбирательство, начатое в Польше, касалось не только дней, когда мои клиенты находились за решеткой, но и последующих дней, недель и месяцев. Чтобы лица, ответственные за пытки, бесчеловечное отношение к задержанным, ответили за преступления против человечности в польском суде, а также в международном трибунале и были справедливо судимы. При этом чтобы к ответственности привлекли не только исполнителей, но и их руководство, а также тех, кто отдавал приказы. […].

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