В Беларуси зафиксирована рекордная за четыре года инфляция 4 13.01.2021, 18:04

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Цены в Беларуси за 2020 год выросли на 7,4%.

Товары и платные услуги в 2020-м подорожали на 7,4% (декабрь к декабрю), следует из данных Белстата. Это рекордный показатель за последние 4 года. При этом чиновники прогнозировали на 2020-й годовую инфляцию не больше чем 5%. Но в ноябре в правительстве предложили считать однозначный показатель (то есть до 10%) неплохим результатом, пишет tut.by.

В декабре прошлого года инфляция составила 1,2%. Продовольственные товары подорожали на 1,6%, непродовольственные - на 0,4%, а платные услуги - на 1,7%.

Годовая инфляция - декабрь к декабрю - на продовольствие составила 6,2%, на непродовольственные товары - 8,1%, а на платные услуги - 8,4%.

В ноябре в МАРТ ускорение годовой инфляции поясняли «удорожанием за последние 12 месяцев отдельных непродовольственных товаров и продовольственных товаров критического импорта (прежде всего за счет ослабления белорусского рубля и неблагоприятной внешней конъюнктуры)».

Чиновники и торговля в ноябре-декабре прошлого года разбирались, почему ускорился рост цен на некоторые социально значимые товары, в том числе на мясо, молочные продукты, сахар, и как сдержать дальнейшее подорожание.

Предпосылок, чтобы вписаться в 2021 году по годовой инфляции в 5%, немного. В том числе из-за непредсказуемости по пандемии, нестабильной социально-экономической и общественно-политической ситуации в стране. Тем более что с начала года подняли НДС на лекарства, медизделия, продовольственные и детские товары, что должно отразиться на ценах в рознице.

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