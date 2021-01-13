Китайская вакцина на исследовании в Бразилии показала общую эффективность 50,38% 3 13.01.2021, 20:24

Всего в испытаниях приняли участие 12 500 специалистов здравоохранения.

Китайская вакцина от коронавируса компании Sinovac показала общую эффективность 50,38% во время клинического исследования, проведенного в Бразилии. Об этом говорится на сайте правительства Сан-Паулу, пишет сайт «Гордон».

В ведомстве подчеркнули, что вакцина была разработана совместно с бразильским биомедицинским исследовательским центром «Бутантан».

Клинические исследования показали, что вакцина на 77,96% эффективна для предотвращения легких случаев болезни и на 100% эффективна – для умеренных и тяжелых случаев.

Исследование также подтвердило безопасность препарата – серьезных побочных реакций среди участников не зарегистрировано.

Всего в испытаниях приняли участие 12 500 специалистов здравоохранения. Они получили две дозы вакцины с интервалом в две недели между каждым применением.

Всемирная организация здравоохранения требует, чтобы для утверждения вакцина показывала эффективность по крайней мере в 50% случаев, поэтому Sinovac преодолевает этот порог.

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