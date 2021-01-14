Умер знаменитый белорусский художник Леонид Щемелев 1 14.01.2021, 11:18

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Его работы находятся в музеях и частных коллекциях в Беларуси и за рубежом.

Сегодня, 14 января, на 98-м году жизни умер знаменитый белорусский художник Леонид Щемелев. Об этом сообщил Белорусский союз художников, пишет tut.by.

Леонид Щемелев родился в 1923 году в Витебске, где прошло его детство.

— В школе, еще в младших классах, мне очень повезло с педагогом, — рассказывал Щемелев TUT.BY три года назад. — Он понимал детей, ко всем относился хорошо. Но мои рисунки выделял. И я это заметил. Чуть солнце, погода хорошая, командовал: «Чего сидеть в классе?» И мы все шли на реку, рисовали на набережной Западной Двины. В каждом ученике он стремился открыть изобразительность. Учил видеть жизнь. Но тогда мы этого не понимали, конечно.

В Витебске 1930-х годов была интересная художественная среда. Каждую неделю ходил на выставки, встречи. Слушал, рот разинув. Мне было лет 13, когда увидел на выставке работы Пэна (Юдель Пэн — педагог, живописец, учитель Марка Шагала. — прим.). Помню, рассматривал обнаженные фигуры на больших листах. Вскоре встретился с ним самим. Но это общение было мгновением.

В начале Великой Отечественной войны был мобилизован в Красную армию. В 1943-м был тяжело ранен в бою под Мозырем, после чего был после собственного рапорта был переведен в кавалерию. Победу встретил в казачьем корпусе на юге Украины.

— То, что я видел в бою, в кино не показывают. Трагические вещи осознавать непросто. Сегодня любят снимать так, чтобы много криков, шума, спецэффектов. Но на нормального человека все это не действует. Мне ближе те фильмы, где больше правды. Вот «Летят журавли». Сама обстановка реальна и напоминает то, что было. Там война показана через женщин. Как они жили в тылу, что чувствовали.

Окончил Минское художественное училище и Белорусский театрально-художественный институт (ученик народного художника Виталия Цвирки).

— Виталий Константинович Цвирко — учитель в полном смысле этого слова (один из основателей художественного факультета Белорусского театрально-художественного института, сегодня это БГАИ. — прим.). Мне кажется, когда он ушел из жизни, институт нужно было назвать его именем. Цвирко внес колоссальный вклад в изобразительную культуру республики. В нас, своих студентах, он развивал чутье живописи, учил пониманию красоты.

Щемелев преподавал в Минском художественном училище, а также в Республиканской школе-интернате имени Ахремчика и Белорусском политехническом институте.

Являлся первым секретарем правления Белорусского союза художников (1977−1982), возглавлял правление Художественного фонда БССР (1982−1987), являлся председателем Рады Белорусского союза художников (2002−2005).

В 1983 году ему было присвоено звание народного художника Беларуси.

— Чалавек дзіўнага творчага лёсу, які ўнёс вялікі ўклад у скарбніцу нацыянальнай выяўленчай культуры. «Мае палотны — мае дзённікі» — зазначаў Леанід Шчамялёў. Партрэты балерыны Людмілы Бржазоўскай, мастака Віталя Цвіркі, пісьменніка Якуба Коласа… Гарадскія пейзажы Мінска, Віцебска… Малюнкі з падарожжаў па Сярэдняй Азіі, Поўначы… Сюжэты са вяселлямі, святы… А якая казачная вада ў яго жывапісных рэках і азёрах!.. На адным з самых вядомых палотнаў «Нібы ў сне» ён разам з жонкай Святланай узлятае на чароўным скакуне і лунае над роднай Беларуссю…, — отмечает Белорусский союз художников.

Его работы находятся в музеях и частных коллекциях в Беларуси и за рубежом. В 2003 году в Минске открыта городская художественная галерея Леонида Щемелева. В основе экспозиции — картины, которые мастер подарил городу.

— Я 70 лет занимался одним делом, работал почти каждый день. Прожил жизнь так, как хотел, — говорил Щемелев.

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